فان بيرسي قد يعود إلى مانشستر يونايتد الموسم المقبل

الأحد، 03 أبريل 2022 - 14:13

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد بيرسى

قد يعود الهولندي روبن فان بيرسي إلى نادي مانشستر يونايتد الموسم المقبل لكن ليس كلاعب كرة قدم.

فان بيرسي لعب لمدة 3 مواسم في صفوف يونايتد في الفترة من 2012 إلى 2015.

وأفادت جريدة ميرور أن إريك تين هاج المدير الفني الحالي لأياكس وأحد أبرز المرشحين لقيادة يونايتد الموسم المقبل تحدث مع فان بيرسي بشأن إمكانية معاونته في تدريب الشياطين الحمر.

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ويرغب تين هاج في استغلال معرفة فان بيرسي بمانشستر يونايتد، حسب التقرير.

مهاجم هولندا السابق يعمل حاليا كمدرب لشباب فيينورد الهولندي.

قبل أيام، علق إريك تين هاج المدير الفني لأياكس على أنباء توليه القيادة الفنية لمانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل.

وتحدث تين هاج لقناة "سبورت 1" الألمانية قائلا: "تركيزي حاليا منصب على أياكس ولكن في كرة القدم أنت لا تعرف ماذا قد يحدث".

وواصل "لا أريد استبعاد أي شيء".

وأكمل المدرب الهولندي حديثه "أنا الآن أعمل في أياكس وينتظرنا نهائي الكأس ضد أيندهوفن وهناك ثماني مباريات أخرى بمثابة نهائيات وأريد الاحتفاظ بطاقتي لكل ذلك".

وشدد "أي شيء آخر سيكون بمثابة تشتيت، أعرف أن أي شيء في كرة القدم قد يتغير من يوم لآخر، وإن قررت في يوم ما اتخاذ خطوة أخرى أمنى أن يتفهم المسؤولين هنا موقفي".

وتابع "الكل يعرف بعضه البعض في كرة القدم، وهناك دائما محادثات مع ممثلين من أندية أخرى وهذا طبيعي، مانشستر يونايتد نادي عظيم ولديه جماهير عظيمة لكنني أكرر أن تركيزي حاليا كله مع أياكس ونحن نستعد بالفعل للموسم الجديد".

وأتم تين هاج حديثه "بنهاية كل موسم كنت أجتمع مع مسؤولي أياكس والأمر ذاته سيتكرر بنهاية الموسم الجاري وكل ما أستطيع قوله إن أياكس وتين هاج سعداء جدا مع بعضهما البعض في اللحظة الحالية".

ويقود المدرب صاحب الـ52 عاما أياكس منذ عام 2017 وقاد الفريق للفوز بالدوري الهولندي مرتين وبالمثل للكأس ولقب لكأس السوبر المحلي.

وذكرت التقارير الصحفية أن تين هاج اجتمع بالفعل مع مسؤولي يونايتد للتفاوض حول بنود تعاقده تمهيدا لتوليه المسؤولية.

ويقود يونايتد حاليا بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري رالف رانجنيك.

روبن فان بيرسي مانشستر يونايتد
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