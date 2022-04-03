كلوب: لم نقدم أفضل أداء ضد واتفورد لكننا نستحق الفوز

الأحد، 03 أبريل 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن فريقه لم يقدم أفضل مبارياته حين واجه واتفورد في الدوري الإنجليزي، لكنه شدد على أن الريدز يستحقون الفوز باللقاء.

وفاز ليفربول على واتفورد بهدفين مقابل لا شيء على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الواضح أننا لم نقدم أمام واتفورد أفضل كرة قدم ممكنة لكنها كانت جيدة بما يكفي لنستحق الفوز في مباراة مثل هذه".

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وأضاف المدرب الألماني "قد يكون هذا كافيا في بعض الأحيان، وأنا سعيد بما حدث في لقاء واتفورد".

وتابع "لم أتوقع أننا سنقدم مباراة مدهشة، كانت لدينا لحظات جيدة، ولحظات أقل جودة".

وأتم "في بعض الأحيان كنا بحاجة لبراعة أليسون بيكر في إنقاذ مرمانا، كما سجلنا هدفين رائعين، لذلك أراها مباراة جيدة لنا".

سجل ديوجو جوتا، وفابينيو هدفا اللقاء على مدار الشوطين.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 72 نقطة تصدر بهم ترتيب الدوري مؤقتا قبل أن يستعيد مانشستر سيتي الصدارة بالفوز على بيرنلي.

ليفربول واتفورد يورجن كلوب
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