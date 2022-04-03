جوندوجان: لا يمكننا إهدار أي نقاط وإلا سيتم معاقبتنا

الأحد، 03 أبريل 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوندوجان

يدرك إلكاي جوندوجان نجم مانشستر ستي بأن فريقه يتفهم أهمية عدم خسارة النقاط في المباريات المتبقية من موسم الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي بهدفين دون رد ليستعيد صدارة الدوري من ليفربول بفارق نقطة واحدة قبل المواجهة المنتظرة بينهما الأسبوع المقبل.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ستكون الأسابيع الثلاثة القادمة حاسمة، كل مباراة تبدو وكأنها نهائي الآن".

أخبار متعلقة
رانجنيك: رونالدو ولينجارد غابا أمام ليستر لهذه الأسباب تقييم محمد صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية فلومينينسي وأتليتكو مينيرو وجريميو يتوجون بلقب دوري الولايات في البرازيل تقرير: انفراجة في أزمة تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول

وأضاف "لهذا السبب كان الفوز على بيرنلي مهما للغاية. لا يمكنك إسقاط نقاط وإلا فسيتم معاقبتك".

ويلعب مانشستر سيتي مع أتليتكو مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل استضافة ليفربول الأحد المقبل على ملعب الاتحاد في قمة الجولة 32 من الدوري.

كما أشاد جوندوجان بزميله في كيفن دي بروين بعد أن سجل كلاهما هدفي الفوز على بيرنلي.

وقال الألماني عن زميله البلجيكي "نعلم جميعا أن دي بروين إذا كان في مستواه الطبيعي، فنحن دائما قادرون على الفوز بالمباريات".

ففي الدقيقة الرابعة سجل سيتي الهدف الأول عن طريق دي بروين الذي تلقى تمريرة من رحيم ستيرلنج داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة في الشباك.

وأضاف جوندوجان الهدف الثاني بعد عرضية جديدة من ستيرلنج ليسدد الكرة مباشرة وتسكن الشباك بعد مرورها بشكل غريب من حارس بيرنلي.

مانشستر سيتي ليفربول إلكاي جوندوجان
نرشح لكم
كلوب: لم نقدم أفضل أداء ضد واتفورد لكننا نستحق الفوز رانجنيك: رونالدو ولينجارد غابا أمام ليستر لهذه الأسباب تقييم محمد صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية تقرير: انفراجة في أزمة تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول برونو فيرنانديز: لا يوجد مقصرون في مانشستر يونايتد.. والنادي سيعود إلى أيام مجده رانجنيك: أرى صورة المستقبل كاملة ولا يمكنني الحديث.. ولهذا بدأنا بدون مهاجم توخيل: أضعنا المباراة بثمن زهيد وتلقينا عقابا مستحقا بيب جوارديولا: الهدف المبكر لم يحسم المباراة.. وعلينا إيقاف سلسلة انتصارات ليفربول
أخر الأخبار
كلوب: لم نقدم أفضل أداء ضد واتفورد لكننا نستحق الفوز 36 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الستار صبري.. صلاح أولا وتواجد أحمد حسن 7 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
جوندوجان: لا يمكننا إهدار أي نقاط وإلا سيتم معاقبتنا 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رمضان في الجول - دورة الفلكي.. اللعب بكرة شراب بتعليق لطيف وحضور الزعيم.. ومصنع نجوم الإسكندرية 47 دقيقة | مصر
رانجنيك: رونالدو ولينجارد غابا أمام ليستر لهذه الأسباب 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة وحيدة أمام الهلال.. وكريم فؤاد أساسي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تقييم محمد صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
إسماعيل يوسف يكشف سبب تغيير منصبه في الزمالك.. وموقف محمد صبحي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع