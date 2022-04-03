جوندوجان: لا يمكننا إهدار أي نقاط وإلا سيتم معاقبتنا

يدرك إلكاي جوندوجان نجم مانشستر ستي بأن فريقه يتفهم أهمية عدم خسارة النقاط في المباريات المتبقية من موسم الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على بيرنلي بهدفين دون رد ليستعيد صدارة الدوري من ليفربول بفارق نقطة واحدة قبل المواجهة المنتظرة بينهما الأسبوع المقبل.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ستكون الأسابيع الثلاثة القادمة حاسمة، كل مباراة تبدو وكأنها نهائي الآن".

وأضاف "لهذا السبب كان الفوز على بيرنلي مهما للغاية. لا يمكنك إسقاط نقاط وإلا فسيتم معاقبتك".

ويلعب مانشستر سيتي مع أتليتكو مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل استضافة ليفربول الأحد المقبل على ملعب الاتحاد في قمة الجولة 32 من الدوري.

كما أشاد جوندوجان بزميله في كيفن دي بروين بعد أن سجل كلاهما هدفي الفوز على بيرنلي.

وقال الألماني عن زميله البلجيكي "نعلم جميعا أن دي بروين إذا كان في مستواه الطبيعي، فنحن دائما قادرون على الفوز بالمباريات".

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ففي الدقيقة الرابعة سجل سيتي الهدف الأول عن طريق دي بروين الذي تلقى تمريرة من رحيم ستيرلنج داخل منطقة الجزاء ليسدد بقوة في الشباك.

وأضاف جوندوجان الهدف الثاني بعد عرضية جديدة من ستيرلنج ليسدد الكرة مباشرة وتسكن الشباك بعد مرورها بشكل غريب من حارس بيرنلي.