رمضان في الجول - دورة الفلكي.. اللعب بكرة شراب بتعليق لطيف وحضور الزعيم.. ومصنع نجوم الإسكندرية

على مدار أكثر من أربعين عاما تقام دورة الفلكي الرمضانية أشهر وأعرق الدورات على مستوى الجمهورية والتي لعب بها أشهر نجوم الكرة التي خرجت من الإسكندرية.

دورة استقبلت شيخ المعلقين محمد لطيف والراحلان حمادة إمام أسطورة الزمالك والمعلق محمود بكر، إضافة إلى العديد من المدربين الأجانب الذين مثل ثيو بوكير والاسكتلندي كينيث مدرب الاتحاد وكذلك الزعيم عادل إمام.

يعيد FilGoal.com نشر التقرير بمناسبة إعادة استئناف الدورة بعد غياب سنتين.

نجوم

دورة الفلكي لها نجومها الخاصة والذين لم يوفقوا في اللعب بأندية.. لكن يظلوا هواة معروفين بالاسم لدى جماهير الإسكندرية.

وأحد هؤلاء النجوم هو سعيد إيرر نجم اللعب وأبرز أساطيرها بجانب سمير بوالينو وحمد تنزانيا ومحمد بطة والقني وحمادة لورد والكوارشي.

وأديرت مباريات الدورة بحكام دوليين من قبل مثل السيد محمود وسامي أحمد وجمال بشير وعادل الفلكي بالإضافة لجميع حكام الإسكندرية.

المكان

تقام مباريات دورة الفلكي الرمضانية بمساكن لامبروزو بالحضرة القبلية بالإسكندرية.

الشروط

تبدأ منافسات دورة الفلكي بالكرة الشراب قبل الإفطار وفي نهار رمضان، وتقام على الأسفلت بأحد شوارع المساكن بعد أن يقوم منظميها بتخطيط الأسفلت ووضع العارضات عقب صلاة العصر استعدادا لانطلاق المنافسات بين مختلف الأحياء الشعبية بالإسكندرية.

سبب التسمية

يطلق عليها الفلكي نسبة إلى المرحوم السيد الفلكي منظم الدورة، والذي بدأها قبل أكثر من أربعين عام ولا يزال حتى الآن يتمسك منظموها باللعب بالكرة المصنوعة من امادة البلوتيكس التي تصنع يدويا.

الكاس وساري

أحد أبرز الأسماء التي خرجت من دورة الفلكي إلى الشهرة هو إبن الإسكندرية أحمد الكاس ونجم الزمالك السابق.

ويقول الكاس لـFilGoal.com: "أستمتع بمتابعة لاعبي الدورة التي تضم مجموعة من أمهر لاعبي الكرة الشراب في مصر، وشاركت بالدورة عدة مرات لكن في مباريات استعراضية".

ليس الكاس فقط الذي لعب في دورة الفلكي، لكن أيضا أحمد ساري نجم الاتحاد والزمالك والأولمبي الأسبق.

وأضاف ساري لـFilGoal.com: "لم أترك عاما منذ نشأتي إلا وشاركت في تلك الدورة الرمضانية".

"فالبداية كانت عام 1982 وقتها كنت بصفوف منتخب الناشئين تحت قيادة طه بصري، وكنت أهرب من المنتخب للعب الدورة التي كانت تمتليء بالجماهير ولها عشاق من كل مكان".

"الدورة كانت تضم نجوم مثل أحمد الشاذلي نجم الكروم والزمالك والثعلبي وخميس حسن نجما الاتحاد وعثمان محمد وأسامة ميكا من الأولمبي بالإضافة إلى رأفت شاهين ومجدي عزت من الكروم".

الآن أبرز النجوم الذين يشاركون في دورة الفلكي حسن سوستا ومحمود جاكسون لاعبي الأوليمبي السابقين وكذلك خالد عبد الله لاعب منتخب مصر للخماسي والذي شارك مع الفراعنة مؤخرا في كأس إفريقيا الذين حصلوا خلاله على المركز الثاني والتأهل لكأس العالم للصالات.

حكايات الفلكي

ويروي نجم منتخب مصر السابق "أثناء لعبي في الأولمبي أصدر الكابتن البوري المدير الفني قرارا بعدم اللعب في الدورات الرمضانية، وأرسل لنا عصام أبو ضيف مساعده ليتنكر وسط الجماهير من أجل التأكد أنني ألعب في دورة الفلكي".

"بالفعل كنت أشارك وتعرضت لخصم نصف راتبي الشهري بسببها".

الزعيم

ويقول أحمد ساري "هل تعلم أن الفنان عادل إمام جاء وحضر دورة الفلكي من قبل عندما كان يستعد لتصوير فيلم الحريف؟".

وأضاف "بل وكان يريد أيضا التصوير هناك لكنه واجه صعوبات بسبب المكان والعدد".

كيف تصنع كرة شراب؟

يشرح ساري لـFilGoal.com: "فريقي كان يلقب بلامبروزو نسبة إلى المنطقة التي أسكن فيها، وكنت أصر على اللعب بكرتي لأن هناك فرق تتلاعب بالكرة، فكان أحدهم يصنع كرة ثقيلة وفريق آخر كرة خفيفة".

"كنا نحصل على المادة الإسفنجية التي تصنع منها الكرة من مقاعد الحافلات ونذهب بها إلى محل السيد صالح بالحضرة، فهو المكان الوحيد المتخصص في عمل أفضل كرات الشراب".

"يضع الإسفنج بكيس ثم يلف حوله خيطا كثيفا ويوضع في جورب قديم يتم حياكته ثم تطور الأمر واستبدل الجورب بخيط آخر أكثر سمكا ووضعه بمادة بلاستيكية تسمى بولتيكس".

كيف تشترك؟

يواصل ساري "رسم اشتراك الدورة 50 جنيه وليس كل من يدفع يشترك، فلابد من أن يكون الفريق به لاعبين معروفين، وأتذكر أن بعض الفرق كانت تتوسط لدى أعضاء مجلس الشعب من أجل المشاركة في الدورة".

"الفائز يحصل على كأس والثاني على ميداليات، لكن كأس دورة الفلكي له شأن كبير في الإسكندرية".

"وتقام الاحتفالات في حفل النهائي الذي يحضره بعض رجال الأعمال المهتمين باللعبة ويقومون بتوزيع جوائز مالية لأفضل لاعب وأفضل هدف".

"أتذكر الحاج سودان وهو صاحب مصنع ملابس جلدية كان يتبرع بجاكيت جلد طبيعي وكنت دائما من أفوز به".

معلق الإسكندرية

السيد الثعلبي المعلق الرياضي الحالي ونجم الاتحاد السابق له ذكريات كثيرة مع دورة الفلكي للكرة الشراب.

ويروي لـFilGoal.com: "فزنا بالدورة كأول فريق من خارج مساكن لامبروزو التي تقام بها المنافسات باسم (مصري الحضرة)".

"حضر هذه الدورة المدرب الاسكتلندي السابق للاتحاد كينيث، وأتذكر أنه تم استبعادي من قبل كاطو مدير الكرة بالاتحاد وقتها بسبب مشاركتي في الدورة".

"ولا أنسى أنني كنت سعيدا من أجل خوضي المباراة النهائية في حين تم استبعادي من مواجهة الأهلي.. لكن نهائي الفلكي كان هدفا لي، لكن إصابة محمد عمر وقتها جعلتني أنضم للفريق".

الأكثر تتويجا؟

أشهر الفرق التي فازت بدورة الفلكي مساكن لامبروزو ومصري الحضرة ولورد وفريق المفتش وفريق أراشش.

ويقول أسامة ميكا نجم الأولمبي السابق ومدرب سموحة الأسبق وأكثر من أحرز كأس الدورة لسبع سنوات متتالية في الثمانينات والتسعينات لـFilGoal.com: "من لم يلعب دورة الفلكي لم يمارس الكرة".

وأضاف "الأجواء المحيطة والجماهير الغفيرة تجعلك تبدع، فبدأت الاشتراك بالدورة وقتها بـ10 جنيهات ووصل الآن إلى 200 جنيه".

وتابع "شهدت الدورة شهرة العديد من اللاعبين قبل انتشار الإعلام.. فلا يوجد سكندري لا يعرف نجوم هذه الدورة".

"الناس تنتظر رمضان لمشاهدة مهارات لاعبي دورة الفلكي".