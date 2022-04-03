رانجنيك: رونالدو ولينجارد غابا أمام ليستر لهذه الأسباب

أوضح رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد أسباب غياب كريستيانو رونالدو وجيسي لينجارد عن لقاء ليستر سيتي.

وتعادل يونايتد بهدف لمثله مع ليستر ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وقال رانجنيك في تصريحات للصحفيين: "رونالدو أصيب بنزلة برد ليلة المباراة".

وأضاف المدرب الألماني "لم تتحسن حالته يوم المباراة ولذلك لم يشارك".

وأكمل "لم تكن هناك إمكانية للدفع بلينجارد لأنه كان مريضا، كان يتقيأ قبل المباراة".

كما تحدث رانجيك عن إصابة شاو قائلا "لقد عاودته آلام الإصابة القديمة في قدمه الأسبوع الماضي مع المنتخب الإنجليزي".

وأتم "لهذا السبب قررنا استبداله بين الشوطين".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال الرابع الذي لعب مباراتين أقل.

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