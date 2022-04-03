تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة وحيدة أمام الهلال.. وكريم فؤاد أساسي

من المنتظر أن يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن أمام الهلال السوداني في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي دفع موسيماني بكريم فؤاد بعد تعرض محمد هاني للإصابة في المباراة الأخيرة للأهلي.

ويدرس موسيماني المفاضلة بين الدفع بحمدي فتحي أساسيا بجانب ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية، أو مشاركة أحمد عبد القادر بدلا منه.

ويعاني الأهلي من عدة غيابات دفاعية مثل محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة.

ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي (أحمد عبد القادر)

الهجوم: محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - محمد شريف

ويكفي الأهلي التعادل أمام الهلال السوداني لحسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما الهلال في المركز الثالث بـ 4 نقاط.