تقييم محمد صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية

الأحد، 03 أبريل 2022 - 10:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع ليفربول أمام واتفورد

عاد محمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة مع فريقه في الدوري الإنجليزي بعد نهاية فترة التوقف الدولي الأخيرة بالموسم، وذلك حين واجه واتفورد، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 31 من المسابقة والتي انتهت بفوز ليفربول 2-0، واستبدل في الشوط الثاني.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام واتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ديوجو جوتا صاحب الهدف الأول، فوصل متوسط تقييمه لـ7.5 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 28 هدفا خلال 37 مباراة لعبها هذا الموسم، 20 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 239 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

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