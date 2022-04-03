دوري أبطال إفريقيا - الترجي يقلب الطاولة على شباب بلوزداد في 4 دقائق ويضمن الصدارة

الأحد، 03 أبريل 2022 - 01:01

كتب : FilGoal

الترجي

حجز الترجي التونسي بطاقة صدارة المجموعة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

وقلب الترجي تأخره المبكر إلى فوز على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس ودون حضور جماهيري بعد عقوبة الاتحاد الإفريقي حرمانه من الجماهير لمباراتين.

وتصدر الترجي ترتيب المجموعة بدون هزيمة وبرصيد 14 نقطة.

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فيما توقف رصيد شباب بلوزداد عند 11 نقطة في المركز الثاني متكبدا الخسارة الأولى في دور المجموعات.

خسارة هي الأولى لشباب بلوزداد بعد 10 مباريات في جميع المسابقات دون هزيمة (8 فوز و2 تعادل)

بينما احتل النجم الساحلي المركز الرابع برصيد 6 نقاط وتذيل جوانينج جالاكسي البتسواني الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وبذلك سينتظر كلا الفريقين تحديد موقف باقي المجموعات لمعرفة هوية منافسه في قرعة ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وصف المباراة

لم يحتج الضيوف سوى دقيقتين لهز شباك معز بن شريفية.

كرة في منتصف الملعب من على بُعد 45 ياردة سددها حسام الدين مرزيق باغتت الحارس وسكنت الشباك.

هدف هو الثاني الذي يسكن شباك الترجي في دور المجموعات وكلاهما من نفس الفريق.

رد الترجي جاء قويا وسريعا، صابر بوجرين تلقى تمريرة من أنايو أيوالا وسدد كرة أرضية ارتطمت بقدم المدافع وسكنت الشباك في الدقيقة 13 معلنة التعادل.

وبعد 4 دقائق استغل أيوالا خطأ المدافع وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس مسجلا هدف الترجي الثاني.

وكاد شمس الدين نساخ أن يسجل هدف التعادل برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لبن شريفية في الدقيقة 26.

في الشوط الثاني حاول لاعبو بلوزداد خطف التعادل لكن لم تشكل فرصهم خطورة.

وكاد البديل مختار بلكثير أن يسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 89 بتسديدة من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء الترجي لكن كرته علت العارضة.

لتنتهي المباراة بصدارة الترجي ووصافة بلوزداد.

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