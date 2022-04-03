دوري أبطال إفريقيا - حفلة لـ الوداد في ليلة رمضانية بخماسية في مرمى بترو أتليتكو

أقام الوداد المغربي حفلة في أولى ليالي شهر رمضان بالفوز بنتيجة 5-1 على بترو أتليتكو الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس وسط حضور جماهيري ضخم.

وحصد الوداد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة وثأر من خسارته ذهابا أمام نفس الفريق بنتيجة 2-1.

وحقق الوداد فوزه الخامس في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات بعدما خسر مباراتين متتاليتين في فبراير الماضي.

بينما ظل بترو أتليتكو ثانيا برصيد 11 نقطة متكبدا خسارته الأولى في 2022 بجميع المسابقات.

في حين احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل ساجرادا الأنجولي الترتيب بدون رصيد.

وبذلك سينتظر كلا الفريقين تحديد موقف باقي المجموعات لمعرفة هوية منافسه في قرعة ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وصف المباراة

وافتتح جويل تسومو النتيجة برأسية بعدما ارتقى أعلى من الجميع في الدقيقة 11 عقب ركنية نفذها رضا الجعدي.

وفي الدقيقة 29 أضاف أشرف داري الهدف الثاني للوداد بعدما حول عرضية أيمن الحسوني بكتفه في الشباك، واعترض لاعبو الضيوف على صحة الهدف مطالبين بإلغاءه إلا أن الحكم احتسبه.

وبعد 3 دقائق زاد زهير المترجي من النتيجة بعدما تلقى بينية متقنة من يحيى جبران كسرت خطوط بترو أتليتكو، وراوغ المترجي الحارس وسجل بكل سهولة في الشباك مسجلا ثالث أهدافه في البطولة.

شوط أول انتهى بثلاثة أهداف للوداد.

في الشوط الثاني أضاف أيمن الحسوني الهدف الرابع بعدما استفاد من تشتيت خاطئ من المدافع للكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

وقلص بينتو من صناعة يانو النتيجة للضيوف مسجلا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 71 أضاف مؤيد اللافي الهدف الخامس للوداد بطريقة "لوب" من فوق الحارس عقب انفراده، هدف هو الثاني لصانع الألعاب الليبي في الموسم الحالي بالبطولة.

لتنتهي المباراة بتأهل الفريقان سويا لربع النهائي لكن بصدارة مغربية.