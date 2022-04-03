دوري أبطال إفريقيا - حفلة لـ الوداد في ليلة رمضانية بخماسية في مرمى بترو أتليتكو

الأحد، 03 أبريل 2022 - 00:56

كتب : FilGoal

يحيى جبران لاعب الوداد يحتفل بهدفه في شباك الزمالك

أقام الوداد المغربي حفلة في أولى ليالي شهر رمضان بالفوز بنتيجة 5-1 على بترو أتليتكو الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس وسط حضور جماهيري ضخم.

وحصد الوداد صدارة المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة وثأر من خسارته ذهابا أمام نفس الفريق بنتيجة 2-1.

وحقق الوداد فوزه الخامس في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات بعدما خسر مباراتين متتاليتين في فبراير الماضي.

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يودع البطولة.. وفوز قاتل للوداد على ساجرادا انتهت في إفريقيا - الترجي (2) (1) بلوزداد والوداد (5) (1) بترو أتليتكو.. الصدارة مغربية وتونسية مرتضى: طارق حامد رفض اللعب ضد الوداد ولا يستحق قميص الزمالك.. وزوجة موسيماني تفاوضت مع أمير بترو أتلتيكو يضرب ساجرادا بثلاثية ويتأهل رفقة الوداد.. والزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا

بينما ظل بترو أتليتكو ثانيا برصيد 11 نقطة متكبدا خسارته الأولى في 2022 بجميع المسابقات.

في حين احتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل ساجرادا الأنجولي الترتيب بدون رصيد.

وبذلك سينتظر كلا الفريقين تحديد موقف باقي المجموعات لمعرفة هوية منافسه في قرعة ربع النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وصف المباراة

وافتتح جويل تسومو النتيجة برأسية بعدما ارتقى أعلى من الجميع في الدقيقة 11 عقب ركنية نفذها رضا الجعدي.

وفي الدقيقة 29 أضاف أشرف داري الهدف الثاني للوداد بعدما حول عرضية أيمن الحسوني بكتفه في الشباك، واعترض لاعبو الضيوف على صحة الهدف مطالبين بإلغاءه إلا أن الحكم احتسبه.

وبعد 3 دقائق زاد زهير المترجي من النتيجة بعدما تلقى بينية متقنة من يحيى جبران كسرت خطوط بترو أتليتكو، وراوغ المترجي الحارس وسجل بكل سهولة في الشباك مسجلا ثالث أهدافه في البطولة.

شوط أول انتهى بثلاثة أهداف للوداد.

في الشوط الثاني أضاف أيمن الحسوني الهدف الرابع بعدما استفاد من تشتيت خاطئ من المدافع للكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 56.

وقلص بينتو من صناعة يانو النتيجة للضيوف مسجلا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 71 أضاف مؤيد اللافي الهدف الخامس للوداد بطريقة "لوب" من فوق الحارس عقب انفراده، هدف هو الثاني لصانع الألعاب الليبي في الموسم الحالي بالبطولة.

لتنتهي المباراة بتأهل الفريقان سويا لربع النهائي لكن بصدارة مغربية.

الوداد بترو أتليتكو مجموعة الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - الترجي يقلب الطاولة على شباب بلوزداد في 4 دقائق ويضمن الصدارة دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر يدير مواجهة الرجاء ووفاق سطيف قائمة الأهلي - عودة متولي.. وغياب هاني وعبد المنعم عن مواجهة الهلال مران الأهلي - محاضرة من موسيماني قبل مواجهة الهلال.. جوانب خططية واحتفال بـ السولية انتهت في إفريقيا - الترجي (2) (1) بلوزداد والوداد (5) (1) بترو أتليتكو.. الصدارة مغربية وتونسية الهلال يوفر تذاكر مجانية لجمهوره في مباراة الأهلي مؤتمر موسيماني: إصابة لاعبين في التوقف الدولي؟ الأهلي دائما يدعم المنتخبات الوطنية مؤتمر مدرب الهلال: ليس أمامنا سوى الفوز على الأهلي
أخر الأخبار
عامر حسين: لا نستطيع "تعشيم" الجمهور بإعادة مباراة السنغال.. والاجتماع المقبل يحدد مصير كأس مصر ساعة | مصر
وكيل دونجا وتوفيق يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وارتباط ظهير الاتحاد بالانتقال إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
فلومينينسي وأتليتكو مينيرو وجريميو يتوجون بلقب دوري الولايات في البرازيل ساعة | أمريكا
دوري أبطال إفريقيا - الترجي يقلب الطاولة على شباب بلوزداد في 4 دقائق ويضمن الصدارة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا - حفلة لـ الوداد في ليلة رمضانية بخماسية في مرمى بترو أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب السنغال: من البادئ باستخدام الليزر؟ لسنا عنصريين والتحكيم الإفريقي "فضيحة" 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
تقرير: انفراجة في أزمة تجديد تعاقد صلاح مع ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر يدير مواجهة الرجاء ووفاق سطيف 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع