دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر يدير مواجهة الرجاء ووفاق سطيف

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر مواجهة الرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويتنافس الفريقان على بطاقة صدارة المجموعة الثانية من دور المجموعات بعدما حسما التأهل من الجولة الماضية.

ويعاون أمين عمر كل من أحمد حسام طه ويوسف البساطي، ومحمود ناجي حكم رابع.

وستكون تلك المباراة الثانية لأمين عمر الموسم الجاري في دوري أبطال إفريقيا بعدما أدار مباراة صنداونز الجنوب إفريقي ضد يونيون ميناما الكونغولي في الدور التمهيدي.

كما أدار مباراتين في كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وفي الدوري المصري أدار 7 مباريات أشهر خلالها 28 بطاقة صفراء وأشهر طردين واحتسب ركلتي جزاء.

ويتصدر الرجاء الترتيب برصيد 12 نقطة فيما يحتل وفاق سطيف المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وتحسم نتيجة اللقاء موقف المتصدر.