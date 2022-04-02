دونجا: تعرضنا لظروف صعبة في السنغال ولكن يجب تجاوز الأمر سريعا

تحدث نبيل عماد دونجا لاعب نادي بيراميدز عن صعوبة مواجهة زاناكو الزامبي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، رغم حسم الفريق المصري لتأهله إلى ربع النهائي بالفعل.

وقال دونجا في المؤتمر الصحفي: "تبقى مباراة زاناكو هامة للغاية وصعبة، خاصة وأنها أمام فريق قوي يمتلك الخبرة الكبيرة في البطولات القارية، كما أنه من الضروري إنهاء دور المجموعات بانتصار، على أمل التأهل في صدارة المجموعة الأولى والذي لا يزال في الإمكان".

وأضاف "الروح الرائعة التي تجمع اللاعبين هذا الموسم وفي وجود جهاز فني محترم بقيادة إيهاب جلال، وهو ما يجعلني على ثقة بأن الفريق سيحقق بطولة هذا الموسم".

وأوضح "الفريق بالفعل ينافس على ٤ بطولات حتى الآن ويسير فيهم بالصورة المطلوبة، والكل على قلب رجل واحد لتحقيق الانتصارات سواء محليا في بطولتي الدوري والكأس وكذلك قاريا في كأس الكونفدرالية".

وتابع دونجا "منتخب مصر ولاعبوه عاشوا أجواء صعبة في السنغال، وخاضوا مباراة داكار في ظروف لا يمكن اللعب فيها، ولم تكن سهلة على الإطلاق، والكل حزين لعدم التأهل إلى كأس العالم لأنه كان حلم جميع اللاعبين وكانوا يحلمون بتحقيق حلم الشعب المصري واللعب في المونديال".

واختتم "ولكن لابد من تجاوز هذا الامر سريعا والتركيز فيما هو قادم، خاصة وأن بيراميدز مرتبط بمواجهات صعبة محليا وقاريا ولابد من التركيز فيها بمنتهى القوة لتحقيق أولى البطولات خلال الموسم الحالي".

ويلعب بيراميدز ضد زاناكو في العاشرة مساء الأحد الثالث من إبريل على ملعب الدفاع الجوي.