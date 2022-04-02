مؤتمر مدرب زاناكو: هدفنا الفوز على بيراميدز لتعويض الخروج القاسي

شدد كيلفين كاياندو المدير الفني لفريق زاناكو الزامبي على ضرورة الفوز على بيراميدز رغم نهاية المنافسة على بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل زاناكو غدا ضيفا على بيراميدز في العاشرة مساءً على ملعب الدفاع الجوي في الجولة السادسة من دور المجموعات.

قال كيلفين كاياندو المدير الفني لفريق زاناكو في المؤتمر الصحفي: "المباراة أمام بيراميدز هامة للغاية رغم انتهاء المنافسة في المجموعة وتأهل بيراميدز والأهلي طرابلس، إلى الدور ربع النهائي".

وأضاف "حضرنا للقاهرة مع لاعبي الفريق من أجل تقديم أداء مميز وقوي لزاناكو وكرة القدم في زامبيا وهدفنا الفوز".

أوضح "فشلنا في التأهل ولذلك نعمل على استغلال تلك المباريات من أجل تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة واكتساب الخبرات، والتجهيز للعب في العام المقبل على المستوى القاري وتعويض الخروج القاسي من النسخة الحالية".

أشار "بيراميدز قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز ولا نركز على لاعب بعينه حيث أنه يمتلك مجموعة ممتازة ومرشح قوي للفوز بلقب البطولة هذا الموسم خاصة وأنه سبق وتأهل مرة للنهائي وأخرى لنصف النهائي وبالفعل هو مرشح قوي في النسخة الحالية وأتوقع أن يصل لأبعد نقطة في البطولة".

من جانبه قال موسيس بيري، لاعب زاناكو في المؤتمر الصحفي: "الفريق استعد جيدا لمباراة بيراميدز مثلها مثل أي مباراة ويلعبها زاناكو من أجل الفوز رغم أنها أمام فريق قوي ومن أفضل الفرق في البطولة ومرشح بالفعل للفوز باللقب القاري في ظل ما يمتلكه من إمكانيات فنية في جميع خطوط الملعب، وخبرات كبيرة وسط لاعبيه".

وأتم "الفريق بالفعل خرج من البطولة ولكن ما تزال هناك أهمية كبيرة بالنسبة لي للتعويض حيث أن خبرات زاناكو كبيرة في البطولات القارية ويجب أن يقدم الوجه الأفضل في آخر مواجهة ويقدم صورة مشرفة يختم بها مشواره في الكونفدرالية، على أمل المشاركة مجددا في النسخ المقبلة وتقديم صورة أفضل".

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن أهلي طرابلس الليبي، وكلاهما ضمن التأهل.

فيما يتذيل زاناكو الترتيب برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على حساب الصفاقسي التونسي.