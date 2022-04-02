إيهاب جلال يكشف سبب غياب علي جبر وإبراهيم عادل عن مواجهة زاناكو

السبت، 02 أبريل 2022 - 23:30

كتب : محمود عزت

إيهاب جلال مدرب بيراميدز

تحدث إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز عن أهمية مباراة زاناكو الزامبي في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم حسم الفريق لتأهله إلى ربع نهائي المسابقة.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي: "من الضروري إنهاء هذا الدور بانتصار في ظل سعي الفريق لحسم قمة المجموعة الأولى، وفي ظل الارتباطات العديدة لبيراميدز في المرحلة المقبلة محليا وقاريا".

وأضاف "زاناكو فريق قوي وقدم مواجهات قوية وقابله سوء حظ كبير في الفترة الأخيرة".

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وأوضح "بيراميدز أمامه عدد كبير من المباريات تصل إلى ٩ مواجهات ما بين الدوري والكونفدرالية، ومن الضروري التركيز جيدا في تلك المرحلة المهمة، خاصة وأنها مواجهات تحدد شكل المنافسة على الدوري وموقف الفريق في أفريقيا".

وتابع جلال "لابد من التعامل الجيد مع هذه المباريات في ظل ضغط كبير ولعب مباراة هامة كل ٣ أيام تقريبا بعد انتهاء التوقف الدولي الأخير".

وواصل المدرب "أتمنى ألا تكون هناك إصابات مؤثرة في صفوف الفريق خاصة وأن أي إصابة مع ضغط اللقاءات من الممكن أن تكلف اللاعب الغياب لمباراتين أو ثلاث".

وعن الوضع الحالي للقائمة والغيابات التي يواجهها الفريق قال جلال: "موقف الثنائي عمر جابر ورمضان صبحي من المشاركة غير واضح في ظل الإصابة التي يعاني منها كل منهما. على أقل تقدير يحتاج اللاعبان من أسبوع إلى ١٠ أيام للتعافي والمشاركة بصورة طبيعية في المباريات".

اما عن خروج علي جبر وإبراهيم عادل من قائمة مباراة زاناكو، قال المدرب: "كل منهما يملك إنذارين في المرحلة الحالية، وحصول أحدهما على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة زاناكو يعني الغياب عن إحدى مباراتي ربع النهائي، وبالتالي فضلت استبعادهما".

ويلعب بيراميدز ضد زاناكو في العاشرة مساء الأحد الثالث من إبريل على ملعب الدفاع الجوي.

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