مران الأهلي - محاضرة من موسيماني قبل مواجهة الهلال.. جوانب خططية واحتفال بـ السولية

السبت، 02 أبريل 2022 - 23:02

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

بيرسي تاو في تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال

اختتم الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة مساء غد الأحد على استاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص بيتسو موسيمانيعلى عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الهلال.

وقبل انطلاق المران احتفل لاعبو الفريق بعيد ميلاد عمرو السولية داخل التتش.

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وخاض الفريق فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من مران الأهلي الختامي، وفقا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتبعة قبل المباريات الرسمية التي ينظمها.

وعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والهلال السوداني، بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين، للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء. وحضر الاجتماع من الأهلي سمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريا الفريق، ومندوبا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والهلال السوداني وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي خلال المباراة والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي الحارس الطاقم الفسفوري، فيما يرتدي فريق الهلال القميص الأزرق والشورت الكحلي ويرتدي حارس مرماه الطاقم الأسود.

وشهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، خاصة موعد وصول الفريقين إلى الملعب، وكذلك موعد انطلاق عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 7 نقاط.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ السوداني صاحب المركز الأخير.

الأهلي فاز على المريخ ذهابا وإيابا وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام في تمام الساعة العاشرة مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3 بالإضافة إلى أون تايم سبورتس الأرضية.

ترتيب المجموعة الحالي:

صنداونز 16 نقاط من 6 مباريات

الأهلي 7 نقاط من 5 مباريات

الهلال 4 نقاط من 5 مباريات

المريخ 4 نقاط من 6 مباريات

كيف يعبر الأهلي إلى ربع النهائي؟

يحتاج الأهلي إلى تفادي الخسارة أمام الهلال من أجل الصعود للدور ربع النهائي.

حال فوز الهلال بالمباراة يتأهل في المركز الثاني بدلا من الأهلي.

الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال إفريقيا
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