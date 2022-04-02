انتهت في إفريقيا - الترجي (2) (1) بلوزداد والوداد (5) (1) بترو أتليتكو.. الصدارة مغربية وتونسية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والوداد المغربي وبترو أتليتكو الأنجولي في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وحسمت الفرق الأربعة تأهلها إلى ربع النهائي، ويتنافسون على بطاقة الصدارة للمجموعتين الثالثة والرابعة.

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الترجي × شباب بلوزداد (المجموعة الثالثة)

الترجي في الصدارة برصيد 11 نقطة وخلفه بلوزداد بنفس الرصيد بفارق الأهداف

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نهاية اللقاء

ق 89: تسديدة من بلكثير تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 26: رأسية شمس الدين نساخ تمر بجوار القائم الأيمن للترجي.

ق 18: أنايو أيوالا يخطف الكرة من المدافع ويتوغل داخل المنطقة ويسدد في الشباك.

ق 13: صابر بوجرين يسجل هدف التعادل بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 2: حسام الدين مريزاق يتقدم أولا لشباب بلوزداد بتسديدة رائعة من 45 ياردة

بداية اللقاء

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الوداد × بترو أتليتكو (المجموعة الرابعة)

الوداد في الصدارة برصيد 12 نقطة وخلفه بترو أتليتكو برصيد 11 نقطة

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نهاية اللقاء

ق 71: مؤيد اللافي ينفرد ويسجل أعلى من الحارس (لوب) الهدف الخامس.

ق 64: بينتو يقلص الفارق لصالح بترو أتليتكو

ق 57: أيمن الحسوني يستغل خطأ المدافع في تشتيت كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الرابع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: زهير المترجي ينفرد بالحارس ويراوغه ويسجل هدف الوداد الثالث.

ق 29: عرضية يودعها أشرف داري بكتفه في الشباك والهدف الثاني للوداد

ق 26: تسديدة من تياجو أزولو من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها حارس الوداد.

ق 11: ركنية نفذها يحيى عطية الله ورأسية من جويل تسومو تسكن الشباك.

بداية اللقاء