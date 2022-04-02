برونو فيرنانديز: لا يوجد مقصرون في مانشستر يونايتد.. والنادي سيعود إلى أيام مجده

السبت، 02 أبريل 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد

أبدى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد اعتقاده أن اللاعبين لم يقصروا في مواجهة ليستر سيتي التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "نحن جميعا نعلم أننا بحاجة للنقاط. اليوم لم نقدم ما يكفي. خلقنا بعض الفرص ولكن الخيار الأخير لم يكن الأفضل. يجب أن ننظر للأمام وأن نفوز بمبارياتنا".

وأضاف "الجميع قدموا كل ما لديهم. لا أعتقد أن هناك من يقصر في المباراة. لم يفتقر أحد للحدة اللازمة، ويجب أن نواصل القتال فنحن نعلم فرصنا. كما قلت سابقا يجب أن نواصل النظر إلى مبارياتنا".

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وعن نظام لعب الفريق أوضح البرتغالي "إنه شيء طبقناه أمام مانشستر سيتي وعمل بشكل جيد في الشوط الأول. اليوم اعتقدت أن الأمور تعمل بالشكل اللازم حيث كان لدينا الفرص والترابط، ولم يملك ليستر الكثير من الفرص في الشوط الأول".

وتابع "إنها طريقة تلائمنا ويجب أن نستخدمها أحيانا. الأمر لا يتعلق بلاعب أو اثنين. يجب أن نلعب لأجل الفريق".

وعن استقبال جماهير مانشستر يونايتد للمدافع هاري ماجواير بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا وسوء مستواه في الآونة الأخيرة، قال برونو: "إنه أمر صعب حين تتعرض لصيحات الاستهجان في بلادك خلال مباراة مع المنتخب. ربما هناك دور للإعلام فيما حدث، ولكن ليس بسبب مستواه. لقد لعب بشكل جيد في تلك المباراة".

وواصل "أحيانا يجب أن تفكر وسائل الإعلام أكثر فيما تفعله".

وأخيرا عن تجديد عقده مع يونايتد اختتم برونو "تحدثت مع النادي وبالتأكيد بعد المحادثات التي حظينا بها رأيت أن المستقبل يمكنه أن يصبح أفضل ويجب أن يصبح أفضل. النادي سيعود إلى أيام مجده، ولهذا أنا ملتزم معه".

ويتولى الألماني رالف رانجنيك قيادة مانشستر يونايتد بصورة مؤقتة إلى نهاية الموسم، على أن ينتقل إلى إدارة النادي بعقد مدته عامين، وتشير التقارير إلى اقتراب إريك تين هاج مدرب أياكس من تولي المهمة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال الرابع الذي لعب مباراتين أقل.

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