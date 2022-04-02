رانجنيك: أرى صورة المستقبل كاملة ولا يمكنني الحديث.. ولهذا بدأنا بدون مهاجم

فسر رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد قرار بدء مباراة ليستر سيتي بدون مهاجم، كما أبدى إحباطه من بشأن نتيجة المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رانجنيك في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كنا نعاني لإيجاد إيقاعنا في الشوط الأول بسبب التوقف الدولي، وفي الشوط الثاني كنا أفضل".

وأضاف "منحنا الخصم فرصة تسجيل الهدف خلال لحظة تحول، ولكن ردة الفعل كانت جيدة حيث سجلنا التعادل. في النهاية لست سعيدا بالنتيجة ولكن الشوط الثاني كان جيدا".

وأوضح " المهاجم الوحيد الذي كنا نملكه هو ماركوس راشفورد. في الصباح علمنا أن كريستيانو رونالدو لن يتمكن من اللعب، وقررنا إشراك بول بوجبا في البداية، ولكن بعد 60 دقيقة أجرينا التغيير وحظينا بمهاجم صريح في الملعب".

وتابع رانجنيك "ليس سرا أن راشفورد ليس في كامل ثقته خلال آخر أسبوعين. في التدريبات يبدو جيدا ولكن السؤال كان بين بول وماركوس، واخترنا أن يبدأ بول".

وأبدى المدرب إعجابه باستقبال جماهير الفريق للمدافع هاري ماجواير بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا وسوء مستواه في الآونة الأخيرة، حيث قال: "جماهيرنا هي الأفضل في إنجلترا. هاري ماجواير لعب مباراة مثالية دفاعا وهجوما".

وتابع "إنه يفضل اللعب على الجانب الأيسر ولكني قررت إشراكه على الجانب الأيمن بعد متابعته مع منتخب إنجلترا".

وعن صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ومطاردة المركز الرابع قال رانجنيك: "طالما أنها ممكنة حسابيا سنواصل العمل. واجبنا هو إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن".

أما عن مستقبله وهوية المدرب الجديد اختتم الألماني "الصورة بالنسبة لي واضحة للغاية. نحن نتحدث داخليا ولكن لا يمكنني قول أي شيء في هذه المرحلة".

ويتولى رانجنيك قيادة مانشستر يونايتد بصورة مؤقتة إلى نهاية الموسم، على أن ينتقل إلى إدارة النادي بعقد مدته عامين، وتشير التقارير إلى اقتراب إريك تين هاج مدرب أياكس من تولي المهمة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال الرابع الذي لعب مباراتين أقل.