مؤتمر شديد قناوي: لا تهاون مع ضمان الصعود.. هدفنا صدارة المجموعة

السبت، 02 أبريل 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي لاعب المصري

شدد أحمد شديد قناوي قائد المصري على أن الجميع في قمة تركيزه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبي لضمان صدارة المجموعة.

ويلعب المصري عصر غدًا الأحد بمضيفه فريق مازيمبي الكونغولي بالجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.

وقال أحمد شديد قناوي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مازيمبي: "الجميع داخل الفريق على أعلى درجة من التركيز قبل هذه المباراة المهمة".

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وأضاف "تعليمات الجهاز الفني للفريق دوما هي ضرورة تحقيق الفوز في كافة المباريات".

وواصل "صعدنا لـ ربع النهائي بالغعل ولكننا سندخل المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لصدارة المجموعة".

ويتواجد المصري في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن مازيمبي صاحب المركز الثاني.

وحقق المصري 3 انتصارات في المجموعة على القطن الكاميروني ومازيمبي الكونغولي وأوتوهو االكونغولي وتعادل أمام القطن إيابا وخسر أمام أوتوهو بهدف دون رد.

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