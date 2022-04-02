الاتحاد الجامبي لـ في الجول: لا حقيقة لشائعة تعرض باكاري جاساما للقتل
السبت، 02 أبريل 2022 - 20:44
كتب : محمد عبد العظيم
أوضح سوديبو كاماسو سكرتير عام الاتحاد الجامبي حقيقة تعرض الحكم باكاري جاساما للقتل.
وأدار باكاري جاساما مواجهة الجزائر والكاميرون الحاسمة للصعود لـ كأس العالم والتي حسم من خلالها الأسود التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 124.
وألغى جاساما هدفين لمنتخب الجزائر وقتها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وقال سوديبو في تصريحات لـFilGoal.com: "الحديث عن تعرض باكاري جاساما للقتل مجرد شائعات".
وأضاف "تواصلنا مع الحكم وهو متواجد في جامبيا يمارس حياته الطبيعية".
وتأهلت 5 منتخبات إفريقية لـ كأس العالم وهم الكاميرون والسنغال وتونس والمغرب وغانا.
وأقيمت قرعة كأس العالم في العاصة القطرية الدوحة أمس الجمعة. (طالع المجموعات)
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