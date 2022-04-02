توخيل: أضعنا المباراة بثمن زهيد وتلقينا عقابا مستحقا

السبت، 02 أبريل 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

توماس توخيل تشيلسي

تحدث توماس توخيل مدرب تشيلسي عن أسباب هزيمة فريقه الصاعقة أمام برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحاته لـ "بي بي سي سبورت" عقب المباراة: "لا أحد توقع ذلك قبل حدوثه، خصوصا بعد تقدمنا بهدف. هذا ليس معتادا بالنسبة لنا، ولكننا توقفنا عن الدفاع".

وأضاف "لم نكن حذرين بما فيه الكفاية أمام الخطر. أهملنا كثيرا في دفاعنا وعوقبنا على ذلك. فقدنا السيطرة في 10 دقائق واستغلها برينتفورد بأفضل طريقة ممكنة".

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وتابع "بعد هدفهم الثالث كان لدينا العديد من الفرص الخطيرة ولكننا أهدرناها. كانوا محظوظين وحاسمين بما فيه الكفاية لتسجيل 3 أهداف. لم ندافع كما يجب أن نفعل في الدوري الإنجليزي وهذا كان عقابنا".

وأوضح توخيل "البداية ليست مفاجأة بجد ذاتها لأننا أتينا من حول العالم بسبب التوقف الدولي، ولذلك توقعت أن نأخذ بعض الوقت".

وواصل المدرب الألماني "عانينا بعض الشيء في أول 25 دقيقة وكنا بحاجة لإيجاد إيقاعنا، بينما دافع الخصم عميقا بـ10 رجال خلف الكرة، ولذلك كنا بحاجة لتسديدة من أجل فتح المباراة، وهو ما حدث، ولكننا منحناهم المباراة بثمن زهيد لاحقا".

وأخيرا عن تأثير هذه النتيجة على مواجهة ريال مدريد المقبلة قال: "الأمر لا يتعلق بريال مدريد بل بنا. سنأخذ يوما للراحة ثم نعاود العمل يوم الإثنين".

ويلتقي تشيلسي مع ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الفريق الأزرق تجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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