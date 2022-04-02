بيب جوارديولا: الهدف المبكر لم يحسم المباراة.. وعلينا إيقاف سلسلة انتصارات ليفربول

وقال بيب جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "جئنا إلى هنا للفوز بالمباراة وفعلنا ذلك. لا يمكنك أن تعرف أبدا ما الذي سيحدث بعد فترة التوقف الدولي. كان الملعب صعبا لأن العشب كان مرتفعا جدا لكننا تكيفنا مع الأمر".

وأضاف "الهدف بعد خمس دقائق كان مهما ولكن لا يزال يتعين علينا لعب 85 مرة أخرى. في الشوط الثاني كانوا أكثر قوة ولعبوا بطريقة 4-4-2 وكانوا أكثر شراسة. زاد الأمر تعقيدامع عدم تسجيلنا للهدف الثالث".

وتابع "أن تكون في وضع يسمح لك بالقتال من أجل اللقب أمر جميل جدا، تريد أن تصل في أبريل ومايو تقاتل من أجله. وهذا هو السبب في أننا قاتلنا طوال 10-11 شهرًا. إنه أسبوع مزدحم، سنبدأ أولاً نفكر في أتلتيكو مدريد وبعد ذلك سنفكر في ليفربول".

وواصل "المباراة القادمة في الدوري ستكون أمام ليفربول لذلك نحن نعلم أنهم سيفوزون في جميع المباريات تقريبا ونأمل ألا تكون المباراة التالية كذلك. لكننا سنحاول أن نفعل الشيء نفسه".

وأردف "عندما عاد رحيم سترلينج من المنتخب الوطني كان مليئا بالثقة ولم يتعرض للإصابة مثل رياض مجرز لذلك يمكنه أن يلعب باستمرار".

وأتم "عندما تصل في مايو وأنت ما زلت في صراع اللقب فهذا يعني أن لديك موسما رائعا. وجودي هنا لأننا نعمل كثيرا وفعلنا ذلك في كل موسم. هناك الكثير من الفضل للمنظومة بأكملها. الخصم قوي وجيد للغاية لكنهم قالوا إننا سنخوض معركة مناسبة ونحن نقبل ذلك".

ويلعب مانشستر سيتي مع أتليتكو مدريد الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل استضافة ليفربول الأحد المقبل على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي.