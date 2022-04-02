في غياب رونالدو.. دي خيا ينقذ يونايتد من ثعالب ليستر ليتعادل الفريقان 1-1

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي بهدف لمثله اليوم السبت في ملعب أولد ترافورد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق ديفيد دي خيا حامي عرين يونايتد أمام محاولات خطيرة للثعالب ليخرج فريقه بنقطة بين جمهوره.

ورفع يونايتد رصيده إلى 51 نقطة ويحتل المركز السادس بينما ليستر التاسع برصيد 37 نقطة.

وتقدم كليتشي إهياناتشو للضيوف في الدقيقة 63 بضربة رأس حاول دي خيا التصدي لها لكن الكرة سكنت الشباك.

قبل أن يرد فريد البرازيلي بالتعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 66 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وهز جيمس ماديسون شباك دي خيا في الدقيقة 80 ليتقدم ليستر مرة أخرى.

لكن الحكم أندري مارينر ألغى الهدف بعد الرجوع للفيديو الذي أوضح عرقلة إهياناتشو لرافاييل فاران مدافع يونايتد.

وضغط يونايتد بقوة في الدقائق الأخيرة لكنه واجه دفاعا حصينا من رجال المدرب بريندان رودجرز.

وغاب كريستيانو رونالدو أيقونة يونايتد عن المباراة وذكرت شبكة أثلتيك الأمريكية في وقت سابق أن المرض هو سبب ابتعاد البرتغالي عن المواجهة.

ويوم السبت يحل يونايتد ضيفا على إيفرتون ثم في 16 إبريل يستضيف نورويتش سيتي.