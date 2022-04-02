انتهت في إنجلترا - يونايتد (1)(1) ليستر

السبت، 02 أبريل 2022 - 18:04

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد

تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق81: الفيديو يلغي الهدف بسبب خطأ على إهياناتشو

ق80: جووووول ماديسون يسجل لليستر

ق66: فريد جووول التعادل ليونايتد

ق63: جول أول لليستر سجله إهياناتشو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

مانشستر يونايتد ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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