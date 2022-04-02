انتهت في إنجلترا - يونايتد (1)(1) ليستر

بيب جوارديولا: الهدف المبكر لم يحسم المباراة.. وعلينا إيقاف سلسلة انتصارات ليفربول

في غياب رونالدو.. دي خيا ينقذ يونايتد من ثعالب ليستر ليتعادل الفريقان 1-1

برينتفورد يقهر تشيلسي 4-1 ويكبده أول هزيمة في الدوري منذ منتصف يناير