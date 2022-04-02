انتهت في إنجلترا - يونايتد (1)(1) ليستر
السبت، 02 أبريل 2022 - 18:04
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق81: الفيديو يلغي الهدف بسبب خطأ على إهياناتشو
ق80: جووووول ماديسون يسجل لليستر
ق66: فريد جووول التعادل ليونايتد
ق63: جول أول لليستر سجله إهياناتشو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
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