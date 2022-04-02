برينتفورد يقهر تشيلسي 4-1 ويكبده أول هزيمة في الدوري منذ منتصف يناير

السبت، 02 أبريل 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

برينتفورد

سحق برينتفورد مضيفه تشيلسي بنتيجة 4-1 اليوم السبت في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تسجيل تشيلسي لهدفه في الدقيقة 48 بواسطة المدافع أنتونيو روديجر إلا أن الضيوف ردوا بقوة بالنيل من شباك إدوارد ميندي 4 مرات.

وسجل فيتالي يانلت في الدقيقتين 50 و60 وأحرز كريتسيان إريكسن ويوان ويسا في الدقيقتين 54 و87.

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وبذلك خسر تشيلسي في الدوري لأول مرة منذ 15 يناير حين سقط أمام مضيفه المتصدر مانشستر سيتي بهدف.

والفوز ارتقى ببرينتفورد للمركز 14 ورصيده 33 نقطة بينما ظل تشيلسي ثالثا برصيد 59 نقطة.

ولم تكن النتيجة خير إعداد لتشيلسي الذي يستضيف ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولحساب الجولة ذاتها من الدوري الإنجليزي فاز ولفرهامبتون على ضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1 ليرتقي الأول للمركز السابع ورصيده 49 نقطة.

وتعادل ليدز يونايتد بهدف لمثله أمام ضيفه ساوثامبتون.

تشيلسي الدوري الإنجليزي
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