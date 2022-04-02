مؤتمر حسين الشحات: نسعى للفوز على الهلال.. وهدفنا اللقب

السبت، 02 أبريل 2022 - 17:11

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على صعوبة مباراة الأحد ضد ضيفه الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جناح الفريق في مؤتمر صحفي:"الأهلي لديه رغبة كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي، وجميع اللاعبين يضعون نصب أعينهم التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي ولديهم عزيمة أكيدة لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف "الأهلي دائما يلعب لتحقيق الفوز والفريق يملك فرصتين للتأهل سواء بالفوز أو التعادل، لكنه سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط".

أخبار متعلقة
تشكيل ريال مدريد - عودة الهداف بنزيمة أمام سيلتا فيجو دوري أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. صنداونز يسحق المريخ بثلاثية جوتا يقترب من صلاح ويفك الاشتباك مع سون.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مباشر في إنجلترا - بيرنلي (0)(2) سيتي.. تشيلسي (1)(2) بيرنتفورد.. جوووول جديد

وأتم "الجهاز الفني واللاعبون مستعدون جيداً للمباراة، هناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز ومن ثم التأهل".

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء الأحد وتنقلها قناة beIN 3.

ويكفي الأهلي التعادل للتأهل كوصيف عن المجموعة الأولى.

وضمن ماميلودي صنداونز تصدر المجموعة في وقت سابق.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا موسيماني
نرشح لكم
مؤتمر مدرب الهلال: ليس أمامنا سوى الفوز على الأهلي دوري أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. صنداونز يسحق المريخ بثلاثية مؤتمر فيريرا: سعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام ساجرادا.. وهذا ما يجب أن نتحسن فيه دوري أبطال إفريقيا - الزمالك ينهي مشواره بتعادل سلبي مع ساجرادا انتهت في إفريقيا - الزمالك (0) (0) ساجرادا.. تعادل سلبي تشكيل ساجرادا - خماسي في الدفاع.. وكونيا ودلاميني يقودان الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام ساجرادا.. وزيزو خارج القائمة دوري أبطال إفريقيا - النجم ينهي مشواره بإسقاط جالاكسي
أخر الأخبار
مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت مع أرمينيا بيلفيلد 4 دقيقة | المحترفون
مؤتمر مدرب الهلال: ليس أمامنا سوى الفوز على الأهلي 15 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
خبر في الجول - إيهاب أمين يجدد تعاقده مع سلة الأهلي 20 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر حسين الشحات: نسعى للفوز على الهلال.. وهدفنا اللقب 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد ياسر ريان يهز الشباك بعد غياب 73 يوما في خسارة ناديه ألتاي بالدوري التركي 30 دقيقة | المحترفون
دوري أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. صنداونز يسحق المريخ بثلاثية 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل ريال مدريد - عودة الهداف بنزيمة أمام سيلتا فيجو 55 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا - بيرنلي (0)(2) سيتي.. تشيلسي (1)(3) بيرنتفورد.. هدف ملغي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع