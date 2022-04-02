مؤتمر حسين الشحات: نسعى للفوز على الهلال.. وهدفنا اللقب

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على صعوبة مباراة الأحد ضد ضيفه الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جناح الفريق في مؤتمر صحفي:"الأهلي لديه رغبة كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور التالي، وجميع اللاعبين يضعون نصب أعينهم التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي ولديهم عزيمة أكيدة لتحقيق هذا الهدف".

وأضاف "الأهلي دائما يلعب لتحقيق الفوز والفريق يملك فرصتين للتأهل سواء بالفوز أو التعادل، لكنه سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز فقط".

وأتم "الجهاز الفني واللاعبون مستعدون جيداً للمباراة، هناك حالة من التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز ومن ثم التأهل".

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء الأحد وتنقلها قناة beIN 3.

ويكفي الأهلي التعادل للتأهل كوصيف عن المجموعة الأولى.

وضمن ماميلودي صنداونز تصدر المجموعة في وقت سابق.