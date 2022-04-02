مؤتمر موسيماني: إصابة لاعبين في التوقف الدولي؟ الأهلي دائما يدعم المنتخبات الوطنية

السبت، 02 أبريل 2022 - 17:42

كتب : حسام نور الدين

موسيماني

شدد بيتسو موسمياني مدرب الأهلي على صعوبة مواجهة الهلال السوداني مساء الأحد في ختام دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا، مشيرا إلى أن ناديه لطالما دعم المنتخبات الوطنية رغم تأثره سلبا أحيانا بتعرض لاعبين للإصابة.

وقال الجنوب إفريقي في مؤتمر صحفي:"مواجهة الهلال تأتي في ختام ماراثون طويل في دور المجموعات، لذلك ستكون قوية وصعبة، لأن الفريقين يبحثان عن الفوز بهدف التأهل".

وأضاف "جزء من قوة الأهلي أنه دائما يتأهل في المباراة الأخيرة، وحدث هذا على مدار أكثر من بطولة متتالية، وأتوقع أن تكون المباراة أكثر صعوبة غدا خصوصا أن الهلال سيلعب بشكل هجومي للحفاظ على حظوظه في التأهل".

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واستكمل "الأهم بالنسبة لنا هو التأهل وما يميز موقفنا هو أننا أصحاب القرار في ذلك، لذلك يجب علينا تحقيق الفوز في مباراة الغد دون أن ننتظر أي حسابات أخرى".

وفيما يتعلق بتعرض لاعبي الأهلي لإصابات أثناء مشاركاتهم مع منتخباتهم، علق موسيماني "اعتدت ذلك، وأعلم أن النادي يدعم المنتخبات الوطنية وهذا جزء من تاريخ النادي. اعتدت على كثرة الإصابات بعد تجمع المنتخبات الوطنية ولكني أعلم جيدا أني املك عناصر مميزة قادرة على تعويض الغيابات وهذا هو قدر النادي".

واختتم موسيماني "الأهلي سيلعب من أجل تحقيق الفوز على الهلال في مباراة الغد، رغم أنه يملك فرصة الصعود في حالة التعادل أيضا ولكن الأهلي لا يلعب دائما إلا على الفوز".

وتنطلق المباراة الساعة 10 مساء الأحد وتنقلها قناة beIN 3.

ويكفي الأهلي التعادل للتأهل كوصيف عن المجموعة الأولى.

وضمن ماميلودي صنداونز تصدر المجموعة في وقت سابق.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا موسيماني
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