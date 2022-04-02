تشكيل مانشستر يونايتد - إلانجا مهاجم ضد الثعالب.. ورونالدو غائب
السبت، 02 أبريل 2022 - 17:33
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد تشكيله لمواجهة ضيفه ليستر سيتي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل الذي اختاره المدرب رالف رانجنيك:
حارس المرمى: ديفيد دي خيا
الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - رافاييل فاران - ديوجو دالوت
وسط الملعب: جيدون سانشو - سكوت ماكتوميناي - برونو فرنانديز - فريد - بول بوجبا
الهجوم: أنتوني إلانجا
ويغيب كريستيانو رونالدو نجم يونايتد عن المباراة وذكرت شبكة أثلتيك الأمريكية أن السبب مرض قائد البرتغال.
ويسعى الفريق لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في البطولة بعدما هزم توتنام في 12 مارس الماضي.
ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري ورصيده 50 نقطة.
وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.
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