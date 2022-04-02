أحمد ياسر ريان يهز الشباك بعد غياب 73 يوما في خسارة ناديه ألتاي بالدوري التركي

خسر ألتاي ضد ضيفه أنطاليا سبور بنتيجة 2-1 اليوم السبت في الجولة 31 من الدوري التركي.

وقاد المصري أحمد ياسر ريان هجوم ألتاي منذ بداية المباراة وسجل هدف ناديه.

وتلقى ألتاي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري ويحتل المركز 17 برصيد 29 نقطة.

وحصل ريان على بطاقة صفراء في الدقيقة 69.

قبل أن يسجل لناديه في الدقيقة 74 بركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة.

GOL | Altay 1-2 Antalyaspor ⚽️ 70' Ahmed Rayan (P) Maç Linki, anlık goller ve önemli pozisyonlar için takip:@GoalHubTR pic.twitter.com/2cMP6UTHiS — Anlik goller (@Anlikgoller35) April 2, 2022

وشارك ريان في مباراته رقم 25 مع ألتاي في الموسم الجاري، وعاد أساسيا بعد 7 مباريات في الدوري.

ووصل إلى هدفه الثامن مع الفريق، منها 5 في الدوري. آخر هدف قبل مباراة اليوم كان في 19 يناير الماضي ضد فينيرباهتشة في الدوري.

وفي الجولة المقبلة يلعب ألتاي ضد مضيفه أدانا ديمر سبور في 10 إبريل.