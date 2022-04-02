أحمد ياسر ريان يهز الشباك بعد غياب 73 يوما في خسارة ناديه ألتاي بالدوري التركي

السبت، 02 أبريل 2022 - 17:02

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - ألتاي

خسر ألتاي ضد ضيفه أنطاليا سبور بنتيجة 2-1 اليوم السبت في الجولة 31 من الدوري التركي.

وقاد المصري أحمد ياسر ريان هجوم ألتاي منذ بداية المباراة وسجل هدف ناديه.

وتلقى ألتاي الخسارة الثانية على التوالي في الدوري ويحتل المركز 17 برصيد 29 نقطة.

أخبار متعلقة
مباشر في إنجلترا - بيرنلي (0)(2) سيتي.. تشيلسي (1)(3) بيرنتفورد.. هدف ملغي جوتا يقترب من صلاح ويفك الاشتباك مع سون.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بأقل مجهود.. ليفربول ينتصر على واتفورد بثنائية ويعود للصدارة مؤقتا ساري: الدوري الإيطالي خلف الآخرين بـ 50 سنة

وحصل ريان على بطاقة صفراء في الدقيقة 69.

قبل أن يسجل لناديه في الدقيقة 74 بركلة جزاء نفذها بطريقة رائعة.

وشارك ريان في مباراته رقم 25 مع ألتاي في الموسم الجاري، وعاد أساسيا بعد 7 مباريات في الدوري.

ووصل إلى هدفه الثامن مع الفريق، منها 5 في الدوري. آخر هدف قبل مباراة اليوم كان في 19 يناير الماضي ضد فينيرباهتشة في الدوري.

وفي الجولة المقبلة يلعب ألتاي ضد مضيفه أدانا ديمر سبور في 10 إبريل.

أحمد ياسر ريان ألتاي
نرشح لكم
مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت مع أرمينيا بيلفيلد مرموش أساسي مع شتوتجارت أمام أرمينيا بيلفيلد بالدوري الألماني انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(0) واتفورد.. فوز الحُمر بثنائية تقرير فرنسي: ليل مهتم بضم مصطفى محمد بيلد: صراع لندني على التعاقد مع عمر مرموش مدير فولفسبورج: عمر مرموش سيعود إلينا نهاية هذا الموسم سام مرسي يسجل هدفا ويُقرب إيبسويتش تاون من مراكز ملحق التأهل لـ شامبيونشيب لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يريد "تغيير جلده" وضم محمد صلاح
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد يتحدى ليستر سيتي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
برينتفورد يقهر تشيلسي 4-1 ويكبده أول هزيمة في الدوري منذ منتصف يناير 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا جديد في صدارة الدوري.. مانشستر سيتي يعبر بيرنلي بثنائية قبل مواجهة الحسم 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال يوفر تذاكر مجانية لجمهوره في مباراة الأهلي 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: إصابة لاعبين في التوقف الدولي؟ الأهلي دائما يدعم المنتخبات الوطنية 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل مانشستر يونايتد - إلانجا مهاجم ضد الثعالب.. ورونالدو غائب 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يشارك في تعادل شتوتجارت مع أرمينيا بيلفيلد 39 دقيقة | المحترفون
مؤتمر مدرب الهلال: ليس أمامنا سوى الفوز على الأهلي 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع