دوري أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. صنداونز يسحق المريخ بثلاثية

فاز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد اليوم السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وعزز صنداونز تصدره لترتيب المجموعة الأولى محققا فوزه الخامس في الدور الحالي بينما تلقى المريخ الهزيمة الرابعة وكان بعد الجولة الماضية فقد أمل التأهل للدور ربع النهائي.

وسجل جورج مالوليكا الهدف الأول في الدقيقة 15 قبل أن يعزز زميله برادلي رالاني النتيجة في الدقيقة 66 بتسديدة من فوق الحارس إثر انفراد بالمرمى.

وأحرز كريمت إراسموس الهدف الثالث بتسديدة رائعة على الطائر في الدقيقة 72.

وسينتظر صنداونز قرعة ربع النهائي للتعرف على منافسه المقبل.

وتجري الثلاثاء قرعة ربع ونصف نهائي البطولة في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

وسيلعب صنداونز ضد الرجاء المغربي أو وفاق سطيف الجزائري أو الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري أو الوداد المغربي أو بترو أتليتيكو الأنجولي.

وفي ربع النهائي سيخوض الذهاب خارج ملعبه والإياب في أرضه.

ويسعى صنداونز للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما رفع الكأس في 2016.