جوتا يقترب من صلاح ويفك الاشتباك مع سون.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

السبت، 02 أبريل 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا يسجل هدف ليفربول الأول في واتفورد

سجل ديوجو جوتا هدفا مع ليفربول في شباك واتفورد ليفك الاشتباك مع سون هيونج مين لاعب توتنام في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على واتفورد اليوم السبت بهدفين دون رد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

فما هو ترتيب الهدافين بعد تلك المواجهة؟

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محمد صلاح 20 هدفا

ديوجو جوتا 14 هدفا

سون هيونج مين 13 هدفا

هاري كين 12 هدفا

كريستيانو رونالدو 12 هدفا

ساديو ماني 12 هدفا

إيفان توني 11 هداف

جيمي فاردي 10 أهداف

رياض محرز 10 أهداف

رحيم سترلينج 10 أهداف

جوتا صلاح ليفربول
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