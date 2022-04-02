تشكيل تشيلسي – ثلاثي هجومي أمام برينتفورد

السبت، 02 أبريل 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة برينتفورد في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في ملعب ستامفورد بريدج.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

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في الدفاع: سيزار أزبيليكويتا- تياجو سيلفا- أنطونيو روديجر

في الوسط: ماركوس ألونسو- نجولو كانتي- روبن لوفتيس تشيك- ماسون ماونت

في الهجوم: حكيم زياش- تيمو فيرنر- كاي هافيرتز

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 59 نقطة فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ15 بـ30 نقطة وخاض مباراة أكثر من منافسه.

تشيلسي برينتفورد الدوري الإنجليزي
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