تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وسترلينج وفودين يقودون الهجوم ضد بيرنلي
السبت، 02 أبريل 2022 - 15:07
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة بيرنلي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.
ويحل سيتي ضيفا على بيرنلي في ملعب تيرف مور لملاقاته في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: جواو كانسيلو- ناثان أكي- أيمريك لابورتي- كايل ووكر
في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان
في الهجوم: جاك جريليش- رحيم سترلينج- فيل فودين
ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ70 نقطة فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 وقبل الأخير بـ21 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.
نرشح لكم
جوتا يقترب من صلاح ويفك الاشتباك مع سون.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بأقل مجهود.. ليفربول ينتصر على واتفورد بثنائية ويعود للصدارة مؤقتا تشكيل تشيلسي – ثلاثي هجومي أمام برينتفورد انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(0) واتفورد.. فوز الحُمر بثنائية كلوب يكشف سبب عدم البدء بـ ترينت أرنولد أمام واتفورد تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام واتفورد وغياب أرنولد تين هاج يعلق لأول مرة على أنباء تدريبه مانشستر يونايتد مواعيد مباريات السبت 2 أبريل 2022 والقنوات الناقلة – صلاح يعود لليفربول وصدامات وقت الإفطار