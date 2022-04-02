تشكيل مانشستر سيتي – جريليش وسترلينج وفودين يقودون الهجوم ضد بيرنلي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة بيرنلي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

ويحل سيتي ضيفا على بيرنلي في ملعب تيرف مور لملاقاته في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: جواو كانسيلو- ناثان أكي- أيمريك لابورتي- كايل ووكر

في الوسط: رودريجو- كيفن دي بروين- إلكاي جوندوجان

في الهجوم: جاك جريليش- رحيم سترلينج- فيل فودين

ويتصدر سيتي جدول الترتيب بـ70 نقطة فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 وقبل الأخير بـ21 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.