أجندة الزمالك في رمضان – 6 مباريات بـ الدوري المصري

السبت، 02 أبريل 2022 - 13:04

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

شهر مزدحم في انتظار الزمالك خلال شهر رمضان الكريم، سيخوض فيه 6 مباريات.

يقدم لكم FilGoal.com أجندة مباريات الزمالك خلال شهر رمضان الكريم.

للتعرف على أجندة مباريات الأهلي من هنا. (طالع التفاصيل)

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وستكون مواعيد مباريات الزمالك هذا الشهر كالتالي:

1-بيراميدز VS الزمالك – 6 أبريل

2-مصر للمقاصة VS الزمالك – 9 أبريل

3-الزمالك VS فاركو – 12 أبريل

4-الاتحاد السكندري VS الزمالك – 19 أبريل

5-الزمالك VS المصري – 28 أبريل

6-إيسترن كومباني VS الزمالك 1 مايو

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