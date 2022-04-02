أجندة الزمالك في رمضان – 6 مباريات بـ الدوري المصري
السبت، 02 أبريل 2022 - 13:04
كتب : FilGoal
شهر مزدحم في انتظار الزمالك خلال شهر رمضان الكريم، سيخوض فيه 6 مباريات.
يقدم لكم FilGoal.com أجندة مباريات الزمالك خلال شهر رمضان الكريم.
للتعرف على أجندة مباريات الأهلي من هنا. (طالع التفاصيل)
وستكون مواعيد مباريات الزمالك هذا الشهر كالتالي:
1-بيراميدز VS الزمالك – 6 أبريل
2-مصر للمقاصة VS الزمالك – 9 أبريل
3-الزمالك VS فاركو – 12 أبريل
4-الاتحاد السكندري VS الزمالك – 19 أبريل
5-الزمالك VS المصري – 28 أبريل
6-إيسترن كومباني VS الزمالك 1 مايو
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على طريقة الكبار 👏👏 أحمد الأحمر قائد نادي الزمالك يتسلم درع دوري المحترفين لكرة اليد 🏹🔥— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 31, 2022
الزمالك تُوّج بلقب الدوري بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (29 - 22) في ختام دوري كرة اليد pic.twitter.com/fTh285Y88T
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