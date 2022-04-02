أجندة الأهلي في رمضان – جدول مزدحم قد يتغير بسبب إفريقيا

السبت، 02 أبريل 2022 - 13:04

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الأهلي بهدف أحمد حمدي عبد القادر

ينتظر الأهلي في شهر رمضان جدول مزدحم للغاية من المباريات بين المحلية والإفريقية.

يقدم لكم FilGoal.com أجندة مباريات الأهلي خلال شهر رمضان الكريم.

للتعرف على أجندة مباريات الزمالك من هنا

1-الأهلي ضد الهلال – 3 أبريل (دوري أبطال إفريقيا)

2- الأهلي ضد الاتحاد السكندري – 6 أبريل

3- المصري ضد الأهلي – 9 أبريل

4- الأهلي ضد إيسترن كومباني - 12 أبريل

5- إنبي ضد الأهلي – 19 ابريل

6- الأهلي ضد طلائع الجيش – 27 أبريل

7- سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي – 30 أبريل

وتجدر الإشارة إلى أنه حال تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فإن ذلك الجدول قد يشهد بعض التغييرات والتأجيلات.

إذ أن مباريات ربع نهائي دوري الأبطال ستقام في شهر أبريل الجاري إذ أن مباريات الذهاب ستكون من 15 لـ17 والإياب من 22 لـ24.

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع النهائي في الخامس من الشهر الحالي.

ويحمل الأهلي لقب البطولة خلال الموسمين الأخيرين.

الأهلي
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