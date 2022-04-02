قائمة بيراميدز – غياب حمدي ورمضان.. وحضور السعيد وفخر الدين أمام زاناكو

السبت، 02 أبريل 2022 - 11:07

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الصفاقسي

استمر غياب محمد حمدي ورمضان صبحي عن بيراميدز أمام زاناكو للإصابة، فيما تواجد فخر الدين بن يوسف المهاجم التونسي.

أعلن إيهاب جلال مدرب نادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة زاناكو مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

قائمة بيراميدز شهدت استمرار غياب محمد حمدي ورمضان صبحي لاعبا الفريق للإصابة.

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من جهة أخرى، تواجد فخر الدين بن يوسف، وإبراهيم توريه، وفاجري لاكاي الثلاثي الدولي بالقائمة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد.

الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - محمود صابر.

الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - محمود وادي.

ويختتم الفريق تدريباته في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ويليه مؤتمر صحفي لـ إيهاب جلال المدير الفني، ثم الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وخلف أهلي طرابلس المتصدر برصيد 12 نقطة قبل جولة واحدة من النهاية.

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