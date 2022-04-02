مواعيد مباريات السبت 2 أبريل 2022 والقنوات الناقلة – صلاح يعود لليفربول وصدامات وقت الإفطار

السبت، 02 أبريل 2022 - 10:37

كتب : FilGoal

صلاح مع ليفربول أمام وست هام

محمد صلاح يبدأ اليوم رفقة ليفربول، فيما تقام مباريات قوية وقت الإفطار.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، والموافق 2 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم بمواجهة ليفربول مع واتفورد الساعة الواحدة والنصف ظهرا. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

في الرابعة مساء تقام 5 مباريات. أهمها بين تشيلسي وبرينتفورد عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2، وبيرنلي مع مانشستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، وولفرهامبتون مع أستون فيلا عبر قناة بي إن سبورتس اكسترا 2.

وأخيرا، في السادسة والنصف مساء، يلعب مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

دوري أبطال إفريقيا

وفي إفريقيا، يلعب ماميلودي صنداونز ضد المريخ في مجموعة الأهلي، بالساعة الثالثة مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي الحادية عشر مساء، يلعب الوداد الرياضي مع بترو أتليتكو عبر قناة بي إن سبورتس 4، والترجي مع شباب بلوزداد عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإسباني

في إسبانيا، يلعب ريال مدريد مع سيلتا فيجو الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الأخير. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي التاسعة مساء، يلعب أتليتكو مدريد مع ديبورتيفو ألافيس عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

ويلعب فرايبورج مع بايرن ميونيخ الساعة الثالثة والنصف مساء في ألمانيا، فيما يلعب شتوتجارت الذي يضم بين صفوفه عمر مرموش لاعب منتخب مصر، مع أرمينيا بينيفيلد في نفس التوقيت.

وأخيرا، يلعب بوروسيا دورتموند مع لايبزيج الساعة السادسة والنصف مساء.

الدوري التركي

ألتاي الذي يضم بين صفوفه أحمد ياسر ريان، سيلعب مع ألانيا سبور الساعة الثالثة مساء، فيما يلعب مصطفى محمد رفقة جالاتاسراي أمام فاتح كاراجومروك الساعة السابعة والنصف مساء.

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مواعيد مباريات السبت ليفربول الدوري الإنجليزي
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