مؤتمر فيريرا: سعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام ساجرادا.. وهذا ما يجب أن نتحسن فيه

أبدى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك رضاه عن أداء الفريق أمام ساجرادا الأنجولي مشيرا إلى انزعاجه من عدم التسجيل.

وتعادل الزمالك مع ساجرادا دون أهداف في ختام مباريات دور المجموعات ليتواجد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من أربع تعادلات وهزيمتين.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "سعيد من مستوى اللاعبين والمباراة ومنزعج جدا من عدم التسجيل، الموقف في المجموعة ليس له علاقة بالفعالية".

وأضاف "كان من المهم أن أرى مجموعة جديدة من اللاعبين وأن أتعرف عليهم، ما يمكنني قوله هو أننا قدمنا مباراة جيدة ورتم جيد أمام بطل أنجولا والذي لم يقدم مستوى جيد في إفريقيا مثلنا".

وتابع :ما زال أمامنا الكثير من العمل لكي نصل لأفضل مستوى، يجب أن نكون أكثر جدية في إنهاء الهجمات. الفريق تحسن دفاعيا حتى من الخطوط الأمامية ولم نمنح المنافس فرصة لتمرير الكرة، مشكلتنا عندما نصل للمرمى في إنهاء الهجمة. النتيجة غير عادلة في النهاية".

وواصل "تعاملت مع اللاعبين الدوليين بود وصداقة ولكن كان هناك استهلاك من الناحية العاطفية، لم أفكر في بديل لـ سيف الدين الجزيري لأن عمر السعيد مصاب ولأنه تأهل لـ كأس العالم عكس لاعبين آخرين فأردت مكافأته بالمشاركة".

وأردف "اجتمعت بأيمن حفني وأخبرته بثقتي فيه ولكن في نفس الوقت كرة القدم تعتمد على الالتحامات، أعلم أنه لم يتدرب منذ فترة وعاد في الأسبوع الأخير وهو ما جعله مؤهلا لبعض الدقائق التي لعبها. حفني مع شيكابالا لاعبان مهمان فنيا ولديهما خبرة كبيرة وفي النهاية مشاركة اللاعبين وتدويرهم مسئوليتي وأنا قادر على عمل ذلك".

واستكمل "ما زلنا في الجولة 12 من الدوري وما زال المشوار طويلا، مباراة بيراميدز هامة للغاية لكي نقف على مستوانا وإلى أين وصلنا".

وأتم "الزمالك لديه شباب ناشئين لديهم إمكانيات كبيرة ويمكنهم إفادة الفريق الأول، سأقوم بتقييمهم للوقوف على مستواه لكي أختار اللاعب المميز منهم للتواجد مع الفريق الأول، مع الضغط الكبير في المباريات وتعدد المسابقات سنحتاج لتواجد عدد لاعبين كثر".

ويلعب الزمالك مع بيراميدز 6 إبرايل المقبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ11 للدوري المصري.