بعد خسارة بطاقة كأس العالم 2022.. منتخب مالي يُقيل محمد ماجاسوبا

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 20:48

كتب : محمد عبد العظيم

محمد ماجاسوبا - منتخب مالي

أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم إقالة محمد ماجاسوبا من منصب المدير الفني للمنتخب عقب فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وخسرت مالي بطاقة التأهل للمونديال بالخسارة بنتيجة 1-0 من تونس في مجموع المباراتين بهدف عكسي في مباراة الذهاب.

وتولى ماجاسوبا تدريب مالي منذ سبتمبر 2017 بشكل مؤقت ومن ثم أصبح في أكتوبر 2019 مدربا رسميا للنسور وقادهم في 38 مباراة.

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وتحت قيادته فاز النسور في 16 مباراة والتعادل في 14 وخسارة 8 مباريات.

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المدرب البالغ 64 عاما تأهل لكأس الأمم الإفريقية 2019 وودع من ربع النهائي أمام كوت ديفوار.

وودع كأس الأمم الإفريقية 2021 من نفس المرحلة بالخسارة بركلات الترجيح من غينيا الإستوائية.

وفي تصفيات كأس العالم 2022 تصدر ترتيب المجموعة على حساب رواندا وكينيا وأوغندا ودون استقبال أي هدف، إلا أنه فشل في التأهل بالخسارة في المرحلة النهائية من نسور قرطاج.

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