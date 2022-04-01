هيرفي رينار: نتوقع حضور جماهيري كبير لـ السعودية..ومواجهة الأرجنتين في البداية صعبة ولكن
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
أشاد الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية بحفل إقامة القرعة في قطر مشيرا إلى أن مواجهة الأرجنتين في البداية ستكون غاية في الصعوبة.
وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا. (طالع المجموعات)
وقال رينار في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد القرعة: "الحفل كان رائعا وأهنئ القائمين عليه".
وأضاف "المجموعة صعبة، وكل المجموعات صعبة وعلينا أن نكون مستعدين".
ترتيب مباريات السعودية في كأس العالم 2022 💥#FIFAWorldCup | #FinalDraw pic.twitter.com/AppszURxPw— FilGoal (@FilGoal) April 1, 2022
وتابع "نحن نتوقع حضور جماهيري كبير لنا فمن الصعب جدا مواجهة الأرجنتين في المباراة الأولى وعلينا الاستمتاع بالمواجهة وأن نكون مستعدين".
ويشارك الأخضر السعودي في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.
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