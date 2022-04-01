هيرفي رينار: نتوقع حضور جماهيري كبير لـ السعودية..ومواجهة الأرجنتين في البداية صعبة ولكن

أشاد الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية بحفل إقامة القرعة في قطر مشيرا إلى أن مواجهة الأرجنتين في البداية ستكون غاية في الصعوبة.

وأوقعت القرعة منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين والمكسيك وبولندا. (طالع المجموعات)

وقال رينار في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد القرعة: "الحفل كان رائعا وأهنئ القائمين عليه".

وأضاف "المجموعة صعبة، وكل المجموعات صعبة وعلينا أن نكون مستعدين".

وتابع "نحن نتوقع حضور جماهيري كبير لنا فمن الصعب جدا مواجهة الأرجنتين في المباراة الأولى وعلينا الاستمتاع بالمواجهة وأن نكون مستعدين".

ويشارك الأخضر السعودي في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.