دوري أبطال إفريقيا - الزمالك ينهي مشواره بتعادل سلبي مع ساجرادا

أنهى الزمالك مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2021-22، بالتعادل السلبي مع ساجرادا إسبرانسا في الجولة السادسة على استاد القاهرة.

واحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 تعادلات منها 3 سلبية، بينما تذيل ساجرادا الترتيب برصيد 3 نقاط لحساب المجموعة الرابعة.

وينتظر أن يلتقي الوداد المغربي (12 نقطة) مع بترو أتليتكو الأنجولي (11 نقطة) غدا السبت لحسم بطاقة الصدارة.

وسينتظر الزمالك للنسخة المقبلة من أجل الوصول للفوز رقم 100 في تاريخه في دوري أبطال إفريقيا، إذ كان الانتصار الأخير ضد توسكر الكيني في الدور التمهيدي.

التشكيل

تواجد محمد عواد في حراسة المرمى وقاد سيف الدين الجزيري في الهجوم

فيما تواجد محمود حمدي الونش على الدكة وخرج أحمد سيد زيزو من قائمة المباراة.

بينما بدأ الفريق الأنجولي بخماسي في خط الدفاع وثنائي هجومي مكون من مانويل كونيا وبونجينكوسي دلاميني.

وصف المباراة

بدأ الزمالك بحثه المبكر عن الهدف الأول بعرضية من إسلام جابر أودعها محمود علاء برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 6.

وتالق عواد في الدقائق التالية في التصدي لفرص من الفريق الأنجولي إذ أبعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى ركنية في الدقيقة 9.

بينما لم تهدد فرصتين مرمى عواد بالشكل الكافي في الدقيقتين 13 و17.

عاد الزمالك مجددا لتهديد مرمى الضيوف، عرضية أرضية من أشرف بنشرقي داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام جابر بتسديدة أرضية تصدى لها الحارس في الدقيقة 23.

وبعد دقيقتين أرسل عبد الشافي عرضية على القائم البعيد سددها روقا بكرة قوية أبعدها الدفاع من أمام خط المرمى.

واستغل مهاجم ساجرادا تمريرة خاطئة من لاعب الزمالك وسدد من داخل منطقة الجزاء كرة في الدقيقة 27 تالق عواد وتصدى لها.

وفي الدقيقة 38 مرت رأسية سيف الدين الجزيري أعلى العارضة بعد عرضية إسلام جابر.

وكاد في الشوط الثاني أن يهز محمد عبد الشافي الشباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن كرته ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 52.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 58 بسبب سقوط محمد عواد بعد تدخل متهور من جو باسينسيا ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وفي الدقيقة 79 سدد جو باسينسيا سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

الدقائق التالية شهدت مشاركة أيمن حفني بدلا من حازم إمام ومن قبله الناشئ سيد عبد الله نيمار بدلا من إسلام جابر.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ودون أي انتصار للأبيض في دور المجموعات النسخة الحالية.