انتهت في إفريقيا - الزمالك (0) (0) ساجرادا.. تعادل سلبي

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وساجرادا إسبرانسا الأنجولي في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

وانتهت حظوظ كلا الفريقين في التأهل للدور المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

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انتهت

ق 79: جو باسينسيا انطلق بالكرة خلف المدافعين ثم سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

ق 70: مشاركة سيد عبد الله نيمار كبديل بدلا من إسلام جابر

ق 52: تسديدة صاروخية من عبد الشافي ترتد من القائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: عرضية من إسلام جابر ورأسية من سيف الجزيري تمر أعلى العارضة

ق 27: عواد يتألق ويتصدى لتسديدة لاعب ساجرادا بعد خطأ في التمرير من مدافع الزمالك.

ق 25: عرضية من عبد الشافي وتسديدة من روقا أرضية يبعدها الدفاع من أمام المرمى.

ق 23: عرضية أرضية من بنشرقي وتسديدة أرضية من إسلام جابر يتصدى لها الحارس بثبات.

ق 17: تسديدة من لاعب ساجرادا ترتطم برأس علاء وتخرج لركنية.

ق 13: تسديدة من لاعب ساجرادا ترتطم بزميله ويتصدى لها عواد بسهولة.

ق 9: عواد يتصدى لتسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب ساجرادا.

ق 6: رأسية محمود علاء تمر بجوار القائم عقب عرضية إسلام جابر.

بداية اللقاء

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