انتهت قرعة كأس العالم 2022 - تعرف على كل المجموعات

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور المجموعات من كأس العالم 2022.

وتقام مراسم القرعة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية".

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة كأس العالم 2022 على النحو التالي:

المستوى الأول: قطر- البرازيل - بلجيكا - فرنسا - إنجلترا - الأرجنتين - إسبانيا - البرتغال.

المستوى الثاني: المكسيك - هولندا - ألمانيا - الدنمارك - أوروجواي - سويسرا - الولايات المتحدة - كرواتيا.

المستوى الثالث: السنغال - تونس - المغرب - إيران - اليابان - كوريا الجنوبية - صربيا - بولندا.

المستوى الرابع: الكاميرون - غانا - السعودية - كندا - الإكوادور - المتأهل من الملحق الأوروبي - المتأهل من ملحق آسيا وأمريكا الجنوبية - المتأهل من ملحق أوقيانوسيا والكونكاكاف.

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7:20 - نهاية مراسم القرعة.

المجموعة الأولى: قطر- هولندا- السنغال- الإكوادور

المجموعة الثانية: إنجلترا- أمريكا- إيران- الفائز من ملحق أوروبا بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين- المكسيك- بولندا- السعودية

المجموعة الرابعة: فرنسا- الدنمارك- تونس- الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو

المجموعة الخامسة: إسبانيا- ألمانيا- اليابان- الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا

المجموعة السادسة: بلجيكا- كرواتيا- المغرب- كندا

المجموعة السابعة: البرازيل- سويسرا- صربيا- الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال- أوروجواري- كوريا الجنوبية- غانا

6:45 - الآن نبدأ مراسم سحب القرعة، لا يمكن تواجد منتخبين من نفس القارة عدا أوروبا في نفس المجموعة التي تملك 13 مقعدا.

6:36 - الإنجليزي جيرمان جيناس والأمريكية كارلي لويد يقدمان الآن الأساطير الذين سيسحبون القرعة وتلاهما البرازيلي كافو والنيجيري جاي جاي أوكوشا والألماني لوثر ماتيوس والإيراني علي دائي والأسترالي تيم كاهيل والجزائري رابح مادجر والقطري علي أحمد مالالا.

6:30 - طفل فرنسي يقدم كاس العالم رفقة مدرب الديوك ديديه ديشامب، والسبب في ذلك لاشتهار صورته أثناء حمل والده له خلال نهائي نسخة 2018.

لأن الجماهير هي روح كل بطولة ولأن قطر ٢٠٢٢ غير، لذلك كان تقديم كأس البطولة عن طريق المشجّع الفرنسي الشاب جوريس فلافيرو بدلاً من الفائز السابق بالكأس كما جرت العادة. نال جوريس شهرة واسعة بعد أن انتشرت صورته وهو محمول على كتفي والده بعد نهائي ٢٠١٨ pic.twitter.com/7k7gR52fsT — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

6:25 - تميم بن حمد أمير دولة قطر: أرحب بكم جميعا في قرعة كأس العالم 2022، أشعر بالفخر والسعادة من الآن حتى اللحظة التي سيرى العالم في قطر كما وعدنا تقديم نسخة استثنائية من المونديال في الوطن العربي، علينا الاستمتاع بذلك الحدث الرياضي وأن ندرك أن تأثير الرياضة لا يقف عند هذا فقط بل يكون سببا في الجمع بين كل الشعوب، وأتمنى التوفيق للجميع.

6:21 - جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": سعيد لتواجدي في هذا المكان الجميل، يا لها من أحاسيس جياشة وجميلة ونحن نقترب من اللحظة الحاسمة وهي قرعة كأس العالم 2022، أهلا وسهلا، ومرحبا إلى الدوحة، مرحبا لكأس العالم، هذه البطولة ستكون الأفضل على الإطلاق.

6:17 - الفنان الأمريكي إدريسا إلبا والمذيعة البريطانية ريشمين تشودري يقدمان الحفل الآن.

6:15 - الإعلان عن أغنية كأس العالم تحت اسم "هيا هيا".

6:14 - الفنانة المصرية شريهان: هذا مونديال كل العرب.

6:10 - الفنانة المصرية شريهان تقدم الآن القرعة.

6:03 - الإعلان عن تميمة كأس العالم والتي تحمل اسم "لعيب".

السلام عليكم, Hi, Salut, 你好, Hola أنا لعّيب! التعويذة الرسمية لمونديال #قطر٢٠٢٢! تابعت كل بطولات كأس العالم من عالم التعويذات الخيالي وتفاعلت مع أهم لحظاتها لكني قررت أظهر وأحضر أفضل نسخة .. #قطر2022 pic.twitter.com/i0qOwte8cb — Road to 2022 (@roadto2022) April 1, 2022

6:00 - انطلاق مراسم القرعة.

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