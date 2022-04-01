تشكيل ساجرادا - خماسي في الدفاع.. وكونيا ودلاميني يقودان الهجوم أمام الزمالك

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 17:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - ساجرادا

أعلن ساجرادا إسبيرانسا تشكيله لمواجهة الزمالك في ختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على إستاد القاهرة.

وانتهى مشوار سارجادا في المسابقة، بعدما حصد نقطة وحيدة من 5 مباريات، ليتذيل ترتيب المجموعة الثالثة.

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: جيرسون برونو

الدفاع: كيالوندا جاسبر – جويلهير كابيشو – إيسا ميراندا – فيكتورينو – خواكيم باسينسيا

الوسط: جيرفاسيو كاليلا – أنيبال ساتاريا – لويس تاتي

الهجوم: مانويل كونيا – بونجينكوسي دلاميني

ويأتي جدول ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا:

بترو أتلتيكو الأنجولي: 11 نقطة

الوداد المغربي: 9 نقاط

الزمالك: 3 نقاط

ساجرادا: نقطة واحدة

وخلال مشواره في المنافسة، لم يفز الفريق الأنجلولي في أي من مبارياته وتعادل مع الزمالك في أنجولا.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا ساجرادا إسبرانسا
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