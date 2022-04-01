تشكيل ساجرادا - خماسي في الدفاع.. وكونيا ودلاميني يقودان الهجوم أمام الزمالك
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 17:24
كتب : أحمد شوقي صلاح
أعلن ساجرادا إسبيرانسا تشكيله لمواجهة الزمالك في ختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على إستاد القاهرة.
وانتهى مشوار سارجادا في المسابقة، بعدما حصد نقطة وحيدة من 5 مباريات، ليتذيل ترتيب المجموعة الثالثة.
وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: جيرسون برونو
الدفاع: كيالوندا جاسبر – جويلهير كابيشو – إيسا ميراندا – فيكتورينو – خواكيم باسينسيا
الوسط: جيرفاسيو كاليلا – أنيبال ساتاريا – لويس تاتي
الهجوم: مانويل كونيا – بونجينكوسي دلاميني
ويأتي جدول ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا:
بترو أتلتيكو الأنجولي: 11 نقطة
الوداد المغربي: 9 نقاط
الزمالك: 3 نقاط
ساجرادا: نقطة واحدة
وخلال مشواره في المنافسة، لم يفز الفريق الأنجلولي في أي من مبارياته وتعادل مع الزمالك في أنجولا.