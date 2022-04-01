توخيل: اجتماع برشلونة مع روديجر؟ أيدينا مقيدة

شدد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن ناديه لا يستطيع مفاوضة مدافعه أنتونيو روديجر بسبب الأزمة التي يعشيها حاليا.

أنطونيو روديجر النادي : تشيلسي تشيلسي

وجمدت بريطانيا أرصدة تشيلسي واضطر مالكه رومان أبراموفيتش عرض النادي للبيع.

وقرار بريطانيا جاء بسبب العلاقة المقربة بين أبراموفيتش الروسي ورئيس بلده فلاديمير بوتين الذي يهاجم أوكرانيا حاليا.

وقالت تقارير إن أندية عديدة تفاوض المدافع الألماني لأن عقده مع تشيلسي ينتهي في يونيو المقبل.

وعلق توخيل بالقول لصحفيين "اجتماع برشلونة مع روديجر يقلقنا؟ بالتأكيد، لو كان الأمر صحيحا".

وأضاف "لا زلت أثق أن لدينا فرصة للحفاظ عليه إذا حُلت الأمور".

وأتم "أيدينا مقيدة الآن، لا نستطيع الحديث معه، لا نستطيع التفاوض معه أو مع ممثليه".

وذكرت تقارير عدة أن أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي ويوفنتوس تريد اللاعب البالغ عمره 29 عاما.

ويلعب روديجر في تشيلسي منذ 2017 وشارك مع الفريق في 191 مباراة وسجل 10 أهداف وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج روديجر مع تشيلسي بخمسة ألقاب.