تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام ساجرادا.. وزيزو خارج القائمة
الجمعة، 01 أبريل 2022 - 17:04
كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان
أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة ساجرادا سبيرانسا الأنجولي في ختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على إستاد القاهرة.
وانتهى مشوار الزمالك في المسابقة بعدما حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة.
وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي
خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بنشرقي
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.
ويأتي جدول ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا:
بترو أتلتيكو الأنجولي: 11 نقطة
الوداد المغربي: 9 نقاط
الزمالك: 3 نقاط
ساجرادا: نقطة واحدة
وخلال مشواره في المنافسة، تعرض الفريق الأبيض لخسارتين أمام الوداد المغربى ذهابا وإيابا، كما تعادل مع بيترو اتليتكو في المبارتين بالإضافة إلى التعادل مع ساجرادا في أنجولا