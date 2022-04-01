تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم أمام ساجرادا.. وزيزو خارج القائمة

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 17:04

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

الزمالك - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

أعلن الزمالك تشكيله لمواجهة ساجرادا سبيرانسا الأنجولي في ختام منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا على إستاد القاهرة.

وانتهى مشوار الزمالك في المسابقة بعدما حصد 3 نقاط فقط من 5 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة.

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات الجمعة 1 إبريل 2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة كأس العالم يد - الزمالك يضاعف مكافأة الفوز بالدوري يحيى الدرع: تحاملت على إصابة لمواجهة الأهلي.. وأتمنى الفوز بالكأس مع الزمالك أوليفر روي: لاعبو الزمالك كانوا رجالا.. وأنهينا بطولة الدوري وليس الموسم

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر - يوسف أوباما – أشرف بنشرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود حمدي " الونش" وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي ومحمد أوناجم وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله و أيمن حفني ورزاق سيسيه.

ويأتي جدول ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا:

بترو أتلتيكو الأنجولي: 11 نقطة

الوداد المغربي: 9 نقاط

الزمالك: 3 نقاط

ساجرادا: نقطة واحدة

وخلال مشواره في المنافسة، تعرض الفريق الأبيض لخسارتين أمام الوداد المغربى ذهابا وإيابا، كما تعادل مع بيترو اتليتكو في المبارتين بالإضافة إلى التعادل مع ساجرادا في أنجولا

الزمالك دوري أبطال إفريقيا سارجادا
نرشح لكم
مؤتمر فيريرا: سعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام ساجرادا.. وهذا ما يجب أن نتحسن فيه دوري أبطال إفريقيا - الزمالك ينهي مشواره بتعادل سلبي مع ساجرادا انتهت في إفريقيا - الزمالك (0) (0) ساجرادا.. تعادل سلبي تشكيل ساجرادا - خماسي في الدفاع.. وكونيا ودلاميني يقودان الهجوم أمام الزمالك دوري أبطال إفريقيا - النجم ينهي مشواره بإسقاط جالاكسي مواعيد مباريات الجمعة 1 إبريل 2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة كأس العالم مؤتمر مدرب ساجرادا: كنت أتوقع تأهل الزمالك لربع النهائي.. ورئيس النادي "حر فيما يقوله" قائمة الزمالك – تواجد حفني ومحمود علاء والونش.. وظهور الشاب سيد عبد الله
أخر الأخبار
مدرب تونس: خوض كأس العالم في قطر يعطينا قوة إضافية بسبب الجمهور 8 دقيقة | إفريقيا
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق 20 دقيقة | الدوري المصري
لويس إنريكي عن مواجهة ألمانيا: سنهاجم ونجعل من الصعب علينا مواجهتنا 27 دقيقة | أوروبا
مؤتمر فيريرا: سعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام ساجرادا.. وهذا ما يجب أن نتحسن فيه 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مواجهات متكررة من قرعة كأس العالم – حرب عالمية.. وفرصة الثأر من يد سواريز ساعة | تصفيات كأس العالم
مدرب كرواتيا: نعرف مدى قوة خليلوزيتش كمدرب ولكن ساعة | أوروبا
بعد خسارة بطاقة كأس العالم 2022.. منتخب مالي يُقيل محمد ماجاسوبا ساعة | إفريقيا
رسالة اعتذار مطولة من محرز عقب فشل التأهل لكأس العالم 2022: تأثرت بالتشكيك في حبي للجزائر ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 3 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع 4 مباشر كرة طائرة - الأهلي 2 (2)-(3) 2 الزمالك.. الشوط الفاصل