هاري كين وأرتيتا الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال مارس

الجمعة، 01 أبريل 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

هدف هاري كين أمام مانشستر يونايتد

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز الفائزين بجوائزه للأفضل في شهر مارس المنصرم.

وحصل هاري كين نجم وقائد توتنام على جائزة أفضل لاعب.

وبذلك نال كين (28 عاما) الجائزة للمرة السابعة في مسيرته كأكثر لاعب يحصل عليها.

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وسجل كين 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين مع توتنام خلال مارس.

ومن جانبه، حصل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على جائزة أفضل مدرب.

وفاز أرسنال 3 مرات في الدوري خلال مارس وخسر فقط أمام ضيفه ليفربول.

وارتقى الفريق للمركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بخمس نقاط عن تشيلسي الثالث.

هاري كين أرتيتا الدوري الإنجليزي
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