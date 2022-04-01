مواعيد مباريات الجمعة 1 إبريل 2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة كأس العالم

يشهد اليوم الجمعة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في منافسات دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى قرعة كأس العالم.

ويلعب الزمالك مع سارجرادا إسبرانزا في ختام منافسات المسابقة في تمام الساعة السادسة مساء على بي.إن.سبورتس 3

وستقام اليوم قرعة كأس العالم 2022 المقامة في قطر في تمام الساعة السادسة مساء على بي.إن. سبورتس الإخبارية. (لمعرفة كاقة مواعيد اليوم من هنا)

كيف ستقام القرعة؟

كل مستوى سيكون لديه 8 منتخبات وسيتواجد منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى لإنه البلد المضيف .

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022؟

أوروبا: الدنمارك - فرنسا - كرواتيا - ألمانيا - إسبانيا - صربيا - بلجيكا - إنجلترا - سويسرا - هولندا - البرتغال - بولندا

أمريكا اللاتينية: أوروجواي - البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور

آسيا: قطر "البلد المستضيف" - إيران - كوريا الجنوبية - اليابان - السعودية

إفريقيا: غانا - تونس - المغرب - الكاميرون - السنغال

أمريكا الشمالية: كندا