الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 25
الخميس، 31 مارس 2022 - 22:40
كتب : رضا السنباطي
عاد حرس الحدود لصدارة ترتيب مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد ختام مباريات الجولة 25.
واستغل حرس الحدود تعادل سبورتنج والأولمبي سلبيا ليخطف الصدارة.
وانتصر الزرقا على صيد المحلة بهدف ليهبط الأخير رسميا برفقة الرجاء الذي خسر من دكرنس 2-0.
وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة بحري
حرس الحدود 1×0 بلدية المحلة
سبورتنج 0×0 الأولمبي
صيد المحلة 0×1 الرزقا
المجد 0×0 بايونيرز
الرجاء 0×2 دكرنس
المنصور 0×0 أبو قير للأسمدة
كفر الشيخ 1×0 دمنهور
المصري بالسلوم 1×1 الحمام
وإليكم ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 25
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