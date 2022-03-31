الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 25

الخميس، 31 مارس 2022 - 22:40

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

عاد حرس الحدود لصدارة ترتيب مجموعة بحري في الدرجة الثانية بعد ختام مباريات الجولة 25.

واستغل حرس الحدود تعادل سبورتنج والأولمبي سلبيا ليخطف الصدارة.

وانتصر الزرقا على صيد المحلة بهدف ليهبط الأخير رسميا برفقة الرجاء الذي خسر من دكرنس 2-0.

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وجاءت نتائج الجولة 25 من مجموعة بحري

حرس الحدود 1×0 بلدية المحلة

سبورتنج 0×0 الأولمبي

صيد المحلة 0×1 الرزقا

المجد 0×0 بايونيرز

الرجاء 0×2 دكرنس

المنصور 0×0 أبو قير للأسمدة

كفر الشيخ 1×0 دمنهور

المصري بالسلوم 1×1 الحمام

وإليكم ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 25

May be an image of ‎text that says '‎FilGoal مجموعة ترتيب بحري الدرجة التانية فوز نقاط 50 لعب 13 25 49 حرس 14 24 45 11 الأولمبي 25 42 11 دكرنس 25 3 41 الشيخ كفر 10 25 4 39 للأسمدة قير ابو 11 25 5 39 المحلة بلدية 10 25 36 السكندرى المجد 9 25 31 بالسلوم المصرى 7 25 8 31 8 بایونیرز 25 9 29 6 المنصورة 24 10 27 5 سبورتنج 25 11 26 5 الحمام 24 12 21 دمنهور ألعاب 5 25 13 11 1 الزرقا 25 f'FGol 14 8 بالمحلة الصيد 1 25 15 الرجاء 16‎'‎

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