المثلوثي والجزيري يصلان مصر اليوم.. وتدريبات خفيفة لـ إمام عاشور وزيزو

يصل حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبي منتخب تونس مساء اليوم الخميس إلى القاهرة للانتظام في معسكر الزمالك.

وينتظم الثنائي التونسي في معسكر الفريق عقب وصولهما إلى مطار القاهرة، بناءً على تعليمات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك.

وخاض إمام عاشور وأحمد فتوح لاعبي الفريق بعض التدريبات الخفيفة على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم الخميس.

وقام الثنائي بالركض حول الملعب، ثم خاضا فقرة تدريبية خفيفة بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقررة إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط، فيما يأتي ساجرادا رابعا بنقطة وحيدة.