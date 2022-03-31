مؤتمر أوباما: ننافس على 3 بطولات.. ومباراة ساجرادا ستكون نقطة انطلاقنا

الخميس، 31 مارس 2022 - 18:16

كتب : أحمد شوقي صلاح

يوسف أوباما - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

تقدم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك باعتذاره لجماهير النادي الأبيض بشأن الفترة الماضية وخروج الفريق من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الزمالك الأخيرة في المجموعات ضد ساجرادا الأنجولي.

وقال أوباما في المؤتمر: "أتمنى أن تكون مباراة الغد أمام ساجرادا بمثابة انطلاقة قوية للفريق، لا سيما وأن الزمالك ينافس على 3 بطولات في الفترة المقبلة".

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وينافس الزمالك في الدوري المصري وكأس مصر بنسختي الموسم الماضي والحالي.

وأوضح "اللاعبون تعاهدوا على التكاتف من أجل تحقيق البطولات الثلاث التي يشارك فيها الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف "أعد الجماهير ومجلس الإدارة ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل استعادة البطولات".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بمجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يحتل ساجرادا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وحسم خروج الزمالك من البطولة بخسارته أمام الوداد المغربي في الجولة الرابعة، ثم فوز بترو أتلتيكو الأنجولي على ساجرادا في نفس الجولة.

الزمالك ساجرادا دوري أبطال إفريقيا يوسف أوباما
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